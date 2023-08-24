Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbullu sanayicilerle bir araya geldi. İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) ağustos ayı meclis toplantısına katılan Bolat; sanayici ve ihracatçıların sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi. Yoğun ilginin olduğu toplantıda konuşan Bolat, İSO üyesi firmaların, Türkiye sanayi üretiminin yaklaşık üçte birini gerçekleştirdiğini vurguladı.

Ekonominin ve ticaretin dinamiklerinin hızla dönüştüğünü ifade eden Bolat, küresel trendleri yakalamak, hatta trend belirleyen ülke olmak, üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, katma değerli ihracatı artırmak ve ülkenin prestijini daha yüksek seviyelere çıkarmak için herkese sorumluluklar düştüğünü dile getirdi.





REKABETTE ÇARPAN ETKİSİ YAPAR

Dünyayla rekabet edebilecek bir güce ulaşmanın ancak ve ancak üretime, imalata, bilgi ekonomisine, teknolojiye dayalı bir ekonomiyle mümkün olduğunu vurgulayan Bolat, bu doğrultuda, hükümet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'nin kalkınması için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi. İhracatta katma değeri yüksek, yüksek teknolojili ürünlere odaklandıklarını vurgulayan Bolat, ihracat süreçlerini dijitalleşme, Ar-Ge, inovasyon ve markalaşma faaliyetleriyle desteklediklerini kaydetti.





%36’DAN %50’YE ÇIKARACAĞIZ

Ticaret Bakanı Bolat, "2028 İhracat Tanıtım ve Pazarlama Vizyonu" ile yepyeni proje ve faaliyetleri hep birlikte hayata geçirmek arzusunda olduklarını aktardı. Bolat, “Ülkemizin küresel mal ihracatından aldığı payı yüzde 1,2'ye, küresel hizmet ihracatından aldığı payı yüzde 2,1'e yükseltmeyi amaçlıyoruz. Yüksek teknolojili ürün ihracatını artıracağız. Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatımızın payını mevcut yüzde 36'dan yüzde 50'ye yükselteceğiz” dedi.





KOBİ’LERİN PAYI ARTACAK

KOBİ'lerin ihracattaki payını yüzde 26'dan yüzde 40'a çıkartma hedefine de dikkat çeken Bolat, “Türkiye e-ihracat platformu ve e-kolay ihracat platformu gibi kanallarla e-ihracatın toplam ihracattaki payını yüzde 1,5'ten yüzde 10'a yükseltmeyi hedefliyoruz. İhracatı 1 milyar doların üzerinde gerçekleştiren il sayımızı 40’a, 5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren il sayımızı 15’e, 10 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren il sayımızı 10’a yükseltmeyi hedefliyoruz. Üreticimizi, sanayicimizi, çiftçimizi ithalat baskısına ve haksız rekabete karşı daha etkin bir şekilde koruyacağız” diye konuştu.





SERBEST BÖLGE SAYISI 24’E ÇIKARILACAK

Serbest bölgelerin; yabancı yatırımların ülkeye çekilmesi ve ihracata yönelik üretim kapasitesinin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda önemli enstrüman olduğunu belirten Bolat, şu bilgileri verdi: “19 adet serbest bölgemiz bulunmakta. İnşallah yeni dönemde 5 adet serbest ticaret bölgesini de hizmete alacağız. Hükümet olarak, ihracatçılarımıza yeni pazarlar açmak için Avrupa Birliği’nin (AB) Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yaptığı ülkelerle de biz kendi menfaatlerimizi de önceleyerek STA’lar yapmaya devam ediyoruz.”





İHRACATÇI DESTEKLERİNİ ARTIRDIK

İhracatta ortaya koydukları hedeflere ulaşmak için ihracatçılara önemli destekler sunduklarını ifade eden Bolat, şunları kaydetti: “İGE AŞ tarafından bugüne kadar 10 bini aşkın ihracatçımıza 40,5 milyar TL’lik kefalet sağlanmış olup 2023 sonu itibarıyla 90 milyar TL’lik krediye kefalet sağlanmasını hedefliyoruz. Eximbank vasıtasıyla da ihracatçılarımıza 2022 yılında 45 milyar dolar, 2023 yılı ilk 7 ayında toplam 22,6 milyar dolar destek sağlanmıştır. Eximbank’ın sermayesi 6,8 milyar TL artırılmış ve önümüzdeki dönemde ihracatçılarımıza daha fazla kredi verme imkânı sağlanmıştır.”



