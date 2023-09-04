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Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Japon mevkidaşı İstanbul'da görüşecek: Ortak bildiri imzalanacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım ve ekonomik konularda gündemi ve potansiyel işbirliklerini ele almak üzere yarın İstanbul'da bir araya gelecek. İki bakanın başkanlığında yapılacak heyetler arası görüşmeler sonucunda "Ortak bildiri" imzalanacak.

18:17 . 4/09/2023 Pazartesi
AA
Ticaret Bakanı Bolat Japon mevkidaşı Nishimura ile görüşecek.

Ticaret Bakanı Bolat Japon mevkidaşı Nishimura ile görüşecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iki bakanın başkanlığında yapılacak heyetler arası görüşmeler sonucunda "Ortak bildiri" imzalanacak. Bakanlar imza töreninden sonra Türkiye-Japonya İş Konseyi Çalışma Yemeği'ne katılacak.

Türkiye-Japonya İş Forumu'nun açılışında konuşma yapması bekleniyor

Bakanların ayrıca, Japonya Dış Ticaret Kurumu (JETRO) İstanbul ofisinin kuruluşunun 60. yıl dönümü ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla JETRO İstanbul Ofisi organizasyonunda ve Ticaret Bakanlığı ile Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı eş organizasyonunda düzenlenecek Türkiye-Japonya İş Forumu'nun açılışında konuşma yapması bekleniyor.

İş dünyası katılım sağlayacak

"Yeni Yüzyılda Yeni İşbirlikleri"
teması ile düzenlenecek Türkiye-Japonya İş Forumu'na iki ülkeden üst düzey devlet ve kurum temsilcileri ile iş dünyasından yaklaşık 200 kişinin katılması öngörülüyor.


#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanlığı
#Japonya
#Yasutoshi Nishimura
44 dakika önce
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