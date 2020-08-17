Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan 2 el cep telefonu ve tabletler, belirli standartta yenilenerek, garantili şekilde satışa sunulabilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanı Pekcan: 2. el cep telefonu ve tabletler, belirli standartta yenilenerek, garantili şekilde satışa sunulabilecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlıkça hazırlanan ve son aşamaya gelen yeni düzenlemeyle ikinci el piyasada sıklıkla alışverişe konu olan cep telefonu ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, sertifikalı ve garantili bir şekilde tekrar satışa sunulabileceğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
İkinci el cep telefonu ve tabletlerde 'garantili' satış dönemi.
İkinci el cep telefonu ve tabletlerde 'garantili' satış dönemi.

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığının "yenilenmiş ürünlerin satışına" yönelik düzenlemesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu düzenlemenin önemine işaret eden Pekcan, "Düzenlemeyle kullanım ömrü henüz dolmayan teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılmasını, israfın ve çevreye verilen zararların önlenmesini, ithalatın azaltılmasını ve tüketicilerin bütçelerine daha uygun bedelle güvenli bir şekilde ikinci el cihaz almalarını sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İkinci el araç satışında yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı
EKONOMİ
İkinci el araç satışında yeni düzenleme: Resmi Gazete'de yayımlandı

Pekcan, düzenlemenin tüketicilerin ikinci el ürün alıp satarken güvenli şekilde hareket etmesini sağlayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

  • "Mevcut durumda, özellikle ikinci el cep telefonu piyasasında kayıt dışılığın ve güvensizliğin söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu durumu ortadan kaldırmak, tüketicilerin güvenli şekilde ve sıfır ürünlere nazaran daha düşük maliyetle bu ürünleri satın almalarını sağlamak istiyoruz. Hazırladığımız yönetmelik taslağı, ülkemizde 'yenilenmiş ürün' sisteminin yasal altyapısını oluşturacak. Bu sayede, tüketicilerimiz kullanılmış teknolojik ürünlerini satarken veya ikinci el ürün alırken güvenli şekilde hareket edebilecek. Satın aldığı yenilenmiş ürünle ilgili sorun yaşadığında da garantiden kaynaklanan haklarını kullanabilecek."

AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklama yaptı.

"En az 12 ay garanti verilmesi zorunlu olacak"

Pekcan, bu kapsamda kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin bakanlıkça onaylı yenileme merkezleri tarafından belirli bir standarda göre yenilenebileceğini, sertifikalı ve garantili şekilde tekrar satışa sunulabileceğini aktardı.

  • Bakanlıktan "Yenileme Yetki Belgesi" alarak faaliyette bulunacak yenileme merkezlerinin, tüketicilerden kullanılmış ürünleri almak ve yenilenmiş ürünleri satmak üzere kendilerine bağlı çalışan "alıcı" ve "satıcı" kanalları oluşturabileceğini vurgulayan Pekcan, "Yenilenen ürünlerin ambalajında, etiketinde ve reklamlarında 'yenilenmiş ürün' ibaresine yer verilerek satışa sunulması ve ayrıca bu ürünlere en az 12 ay garanti verilmesi zorunlu olacak." bilgisini verdi.

Bakan Pekcan, yönetmelik taslağında ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve değerlendirmelerinin alınarak son aşamaya gelindiğini belirterek, söz konusu düzenlemenin yakın zamanda hayata geçeceğini bildirdi.

Bakan Pekcan açıkladı: Türkiye ile Libya arasında çok önemli bir belgeye imza attık
EKONOMİ
Bakan Pekcan açıkladı: Türkiye ile Libya arasında çok önemli bir belgeye imza attık

Ticaret Bakanlığı duyurdu: O firmalara ceza yağdı
EKONOMİ
Ticaret Bakanlığı duyurdu: O firmalara ceza yağdı

İç ticarette yeni dijital dönüşüm hamlesi: Artık elektronik ortamda yapılacak
EKONOMİ
İç ticarette yeni dijital dönüşüm hamlesi: Artık elektronik ortamda yapılacak
Abone Ol Google News
İkinci el telefon ve tablet satışına düzenleme

İkinci el telefon ve
tablet satışına düzenleme

Bakan Pekcan: Yenilenerek, garantili şekilde satışa sunulabilecek.
Son 45 günün en yüksek vaka sayısı

Son 45 günün en yüksek vaka sayısı

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Tatilde tedbirsizliğin bedeli.
Almanyadan Yunanistana MEB baskısı: Mısır ile imzaladığınız anlaşmayı onaylamayın

Almanya'dan Yunanistan'a MEB baskısı: Mısır ile imzaladığınız anlaşmayı onaylamayın
Minberin sahipleri buluşuyor

Minberin sahipleri buluşuyor

​Din adamları Mescid-i Aksa için toplanıyor.
65 yaş üstü<br> için yeni kararlar

65 yaş üstü
için yeni kararlar

Bazı iller koronavirüs vakaları artınca harekete geçildi.
Onyekuru<br>yerine Despodov

Onyekuru
yerine Despodov

​​Galatasaray, Cagliari ile görüşmelere başladı.

50 bin kişiden sadece 5 bin kişi başvurdu.
Öğrenciler bu <br>haberi bekliyordu

Öğrenciler bu
haberi bekliyordu

​LGS 2. tercih sonuçları açıklandı.
Bakan Albayrak'tan rekor müjdesi

Bakan Albayrak'tan rekor müjdesi

​Konut satışları temmuzda tüm zamanların en iyi rakamına ulaştı.

Sesimi<br>duyan var mı?

Sesimi
duyan var mı?

​17 Ağustos 1999 depremine ait yürek burkan fotoğraflar...
Sekiz ile uyarı

Sekiz ile uyarı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Fiyatlar<br>yüzde 400 arttı ​

Fiyatlar
yüzde 400 arttı ​

​Koronavirüs salgını sonrası yoğun ilgi var.
İstanbul'da feci kaza

İstanbul'da feci kaza

Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa üç otomobil çarptı.
Rusya tarih verdi

Rusya tarih verdi

Koronavirüs aşısının sivillere uygulanacağı tarih açıklandı.
Dualarla andılar

Dualarla andılar

Sakarya'da deprem saatinde eller semaya açıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.