Ticaret Bakanı Pekcan: "Pandeminin etkilerinden yavaş yavaş, hep beraber sıyrılıyoruz. Pandemi sonrası da ticaret hacmimizde göstereceğimiz ivmelenme, alacağımız ekonomik tedbirler ve atacağımız adımlarla, sağlık alanında gösterdiğimiz pozitif ayrışmayı ekonomi ve ticaret alanında da gösterebileceğimize inanıyoruz.”Ayrıntılar geliyor...
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