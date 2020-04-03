Ekonomi Bakan Pekcan 7 bin 400 firma daha inceleme altında, savunmalarını istedik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: 7 bin 400 firma daha inceleme altında, savunmalarını istedik

Bakan Pekcan: 7 bin 400 firma daha inceleme altında, savunmalarını istedik

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgınını devam ederken, fahiş fiyat uyguladığı iddia edilen 7 bin 400 firmanın inceleme altına alındığını açıladı. Söz konusu firmalardan savunma istediklerini belirten Pekcan, "10 katına kadar ceza verme yetkimiz var" dedi.

Haber Merkezi AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün insan hayatı kadar ticari hayatı da etkilediğini ifade eden Peccan, "Esnafın kredi ödemeleri faizsiz olarak ertelendi. Çek ödemeleri ile ilgili yeni kredi paketi açıklandı. Destek paketleri istihdamın sürmesi için çıkarılıyor" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı koronavirüs salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uygulayan firma isimlerini açıkladı
EKONOMİ
Ticaret Bakanlığı koronavirüs salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde fahiş fiyat uygulayan firma isimlerini açıkladı

"Demiryolu ağı ile ticarete ağrılık vermemiz gerek"

Sınırlarda temassız ticaret dönemiyle ilgili konuşan Pekcan, "Tampon bölgede sürücü değişiyor, ürün böyle geçiyor. Irak ile ticaretimizde 1500 tıra ulaşacağız. Dış ticaretimizin sadece yüzde 1'i demiryolu ile yapılıyor. Demiryolu ile ticarete ağırlık vermemiz lazım." dedi.

Koronavirüs fırsatçıları devrede: Korunayım derken sağlığınızdan olmayın
EKONOMİ
Koronavirüs fırsatçıları devrede: Korunayım derken sağlığınızdan olmayın

Fırsatçılara ağır darbe

Koronavirüs fırsatçılarana değinen Pekcan, "Fahiş fiyatlarla ilgili yapılan incelemede 7 bin 400 firmadan savunma istedik. 10 katına kadar ceza verme yetkimiz var" dedi.

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