Bakan Pekcan: 7 bin 400 firma daha inceleme altında, savunmalarını istedik

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün insan hayatı kadar ticari hayatı da etkilediğini ifade eden Peccan, "Esnafın kredi ödemeleri faizsiz olarak ertelendi. Çek ödemeleri ile ilgili yeni kredi paketi açıklandı. Destek paketleri istihdamın sürmesi için çıkarılıyor" ifadelerini kullandı.

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"Demiryolu ağı ile ticarete ağrılık vermemiz gerek"

Sınırlarda temassız ticaret dönemiyle ilgili konuşan Pekcan, "Tampon bölgede sürücü değişiyor, ürün böyle geçiyor. Irak ile ticaretimizde 1500 tıra ulaşacağız. Dış ticaretimizin sadece yüzde 1'i demiryolu ile yapılıyor. Demiryolu ile ticarete ağırlık vermemiz lazım." dedi.

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Fırsatçılara ağır darbe

Koronavirüs fırsatçılarana değinen Pekcan, "Fahiş fiyatlarla ilgili yapılan incelemede 7 bin 400 firmadan savunma istedik. 10 katına kadar ceza verme yetkimiz var" dedi.