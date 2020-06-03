Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Habur ve Gürbulak Sınır Kapıları bu hafta açılıyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TRT Haber'de gündemi değerlendirdi.

Pekcan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Hazirandan sonra ekonomide ciddi toparlanma olacak"

Haziran ayı itibarıyla Avrupa'nın da kademeli olarak normalleşmesiyle birlikte biz bir toparlanma sürecine gireceğiz. Dünya ekonomisi geleceğini göremiyor. IMF'ye göre dünya ticareti yüzde 11 küçülecek.

Rakamlar çok büyük, artı aralıkları çok büyük, öngörü yok. Uluslararası kuruluşlar da bunu öngöremiyor. Biz, üretim kapasitemizle inşallah sağlık alanında ayrıştığımız gibi diğer alanlarda da ayrışmaya devam edeceğiz.

DHA Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

"Dijitalleşmenin faydalarını bu süreçte gördük"

Ben dijitalleşmeye ve iş dünyasıyla iş birliğine çok önem vermiştim. Bunun faydalarını bu süreçte gördük biz. Mesela dijitalleşme ile insanlarımız gümrüğe gitmeden işlemlerini elektronik ortamda yapabildiler.

"Oyun yazılımı yapan 50 firmadan 40'ını destekliyoruz"

Şu anda 50 firma var, oyun yazılımı yapan. Bunların 40'ı Bakanlığımız tarafından destekleniyor. Biz burada reklam, tanıtım, dijital pazarlara giriş, istihdam desteği veriyoruz.

"Mevcut swap anlaşmalarının daha da aktif hale getirilmesi için çalışmalarımız var"

Dengeli ticaret için yerel paraların kullanılması öncelikli olmalı. Yerel paralarla ticaret daha ön plana geçecek. Hem muhattaplarımızla birebir görüşmeler yapıyoruz, hem iş insanlarımızla görüşüyoruz. Bu sürecin swap mekanizmasının harekete geçirilerek, iş insanlarının da işinin kolaylaştırılması lazım.

Bu süreçleri takip ediyoruz. Mevcut swap anlaşmalarının daha da aktif hale getirilmesi için çalışmalarımız var. 2019'da yaklaşık 20 milyar dolarlık ticaret yerel parayla yapıldı. Çin, Güney Kore, Malezya, Hindistan, Japonya ile yerel para ile ticaret yapıyoruz.

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"Sadece mart ve nisan ayında 11 milyon lira üzerinde ceza kestik"

Sadece Mart ve Nisan ayındaki denetimlerde 11 milyonun üzerinde ceza kestik. Bizim yaptığımız uygulama, şikayetleri değerlendiriyoruz, savunma istiyoruz, savunmayı kurul kararıyla kesiyoruz.

Kurul karar veriyor, çok şikayet alıyoruz bu konuyla ilgili ama biz Bakanlık olarak karar vermiyoruz. Bizim piyasaya müdahale gibi bir durumumuz yok. Dengeleri bozanlara gerekli müdahalede bulunuruz.

"Habur ve Gürbulak sınır kapılarını bu hafta açıyoruz"

Kapalı kapılarımızdan Habur ve Gürbulak kaldı İran'da. İnşallah bu hafta bu iki kapımızı da açıyoruz.