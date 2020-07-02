Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Haziranda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 arttı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor, haziran ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunuyor.
Pekcan, "Haziranda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, mayısa göre de yüzde 35 yükseldi." dedi.
Bakan Pekcan, "Türkiye olarak pandemide sağlık alanında ayrıştığımız gibi ekonomik alanda da ayrışarak güçlü çıkış sinyali verdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.
"Aldığımız önlemlerle yerli üreticiyi, sanayiciyi korumak için kalkan oluşturduk"
Pekcan, "(Gümrük vergileri) Aldığımız önlemlerle yerli üreticiyi, sanayiciyi korumak için kalkan oluşturduk. Bunları iş dünyasıyla revize edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"Randevulu Sanal Sıra Projemize pilot olarak Kapıkule'de başlıyoruz"
Ticaret Bakanı Pekcan, "Randevulu Sanal Sıra Projemize pilot olarak Kapıkule'de başlıyoruz." dedi.
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