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Ekonomi Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcandan 3 alanda yatırım vurgusu Önümüzdeki dönemin öncelikleri olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan 3 alanda yatırım vurgusu: Önümüzdeki dönemin öncelikleri olacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan 3 alanda yatırım vurgusu: Önümüzdeki dönemin öncelikleri olacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde dijitalleşmenin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, "Dijitalleşme ve teknoloji alanında yapılacak yatırımlar, Türkiye ve dünya için en az gıda kadar önemli. Gıda, sağlık ve dijitalleşme konusunda yapacağımız yatırımlar önümüzdeki dönemin öncelikleri olacak" dedi.

Haber Merkezi AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklama yaptı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklama yaptı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 365 oda ve borsa ile 61 sektör meclis başkanının hazır bulunduğu toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.

Bakan Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını sürecinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla tam bir koordinasyon içinde çalıştıklarını, Türkiye'de devlet ve milletin tam bir dayanışma içinde olduğunu ve bu sürecin bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin sağlık konusunda diğer ülkelere kıyasla başarılı bir ilerleme gösterdiğini dile getiren Pekcan, ülkenin salgından en kısa sürede çıkması adına bütün tedbirlerin alındığını ifade etti. Pekcan, iş dünyasıyla dinamik bir şekilde ticarette ayağa kalkmayı hedeflediklerini, ekonomi, ticaret ve ihracat konusunda da pozitif ayrışan ülke olmaya gayret edeceklerini bildirdi.

İhracatın bu süreçten en az seviyede etkilenmesi için temassız ticaret uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Pekcan, "Bu dönemde nakliyede demir yolu ticareti ön plana çıktı. Bundan böyle demir yolunu daha etkin kullanmalıyız." diye konuştu.

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"İş dünyasıyla sürekli görüş alışverişinde bulunuyoruz"

Bakanlığın devreye aldığı çalışmalara işaret eden Pekcan, iş dünyasıyla sürekli görüş alışverişinde bulunarak Bakanlığın görev alanıyla ilgili talepleri yerine getirmeye gayret ettiklerini, diğer konuları da ilgili makamlara ilettiklerini söyledi.

Dijitalleşme konusuna değinen Pekcan, şunları ifade etti:

  • "Bu süreçte ticaret ve alım heyetleri, fuarlar yapamıyoruz. Sanal fuar ve ticaret heyetleri uygulamalarını başlattık. Öncelikle kimya sektörüyle başlıyoruz, arkasından demir-demir dışı metaller, ev eşyaları, plastik sektörlerinde ABD, Meksika, Polonya'da ticaret heyetlerimizi gerçekleştireceğiz. Sanal fuar uygulamamıza da tarım sektörüyle başlıyoruz, arkasından ayakkabı ve saraciye sektörüyle devam edilecek."

Pekcan, evde geçirilen zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesi için de "Sanal Ticaret Akademisi" ve "Export Akademi" programlarını devreye aldıklarını anımsattı.

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"Dijitalleşme çalışmalarını güçlendirmemiz gerekiyor"

  • Salgın döneminde dijitalleşmenin öneminin bir kez daha anlaşıldığını dile getiren Pekcan, "Dijitalleşme ve teknoloji alanında yapılacak yatırımlar, Türkiye ve dünya için en az gıda kadar önemli. Gıda, sağlık ve dijitalleşme konusunda yapacağımız yatırımlar önümüzdeki dönemin öncelikleri olacak. Bu konuda çalışmalarımızı güçlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Pekcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında iş dünyasına yönelik vergi kolaylıkları, finansal imkanların genişletilmesi ve istihdam gibi alanlarda önemli destekler sunulduğunu hatırlattı.

TOBB'a bu süreçteki sonuç odaklı, çözüm üreten çalışmaları için teşekkür eden Pekcan, "Nefes Kredisi"nin iş dünyası için yapılmış önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Oda ve borsa aidatlarının ertelendiğini ve toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesinin önünün açıldığını anımsatan Pekcan, "Sizlerden beklentimiz, bizim de desteğimizle bu süreçten üretimimizi, kapasitemizi, ihracatımızı artırarak bir an önce çıkmak." dedi.

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da oda ve borsaların talep ve sorunlarını sürekli ilgili makamlarla paylaştıklarını belirterek, Ticaret Bakanı Pekcan'a göreve geldiği günden bugüne istişareye dayalı yönetim tarzı ve icracı vizyonu için teşekkür etti.

Bu hafta, Nefes Kredisi'ni devreye aldıklarını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "TOBB'un, oda ve borsaların tüm kaynaklarını firmalarımızın kullanımı için tahsis ettik. Şu anda yıllık yüzde 7,5 gibi bugüne kadarki nefes kredilerindeki en düşük faiz uygulanıyor." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, sektörlerin taleplerine ilişkin olarak da şunları kaydetti:

"Ciro kaybı yaşayan her firmaya mücbir sebep hakkını vermek lazım. Özel sektörün kamudan alacakları, sağlık ve medikal sektörüne öncelik verilerek bir an önce ödenirse piyasa rahatlayacak. KDV alacakları konusunda bize imkan tanınmalı. Ertelemeler sonrasında geçmiş vergi ve SGK prim borçlarının da yeniden yapılandırması gerekiyor. Kovid-19'un iş kazası kapsamı dışına çıkarılması gerekli."

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