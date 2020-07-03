Bakan Pekcan'dan ihracatçı firmalara iki yeni müjde: Devreye alındı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, daha önce olduğu gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde de ihracatçılara destek olmaya devam ettiklerini vurguladı.

Pekcan, pandemi sürecinde Eximbank’ın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile de uyumlu olarak finansman mekanizmalarında pek çok esneklik ve kolaylık sağladığına işaret ederek, ihracatçılara kredi geri ödemelerinde 6 aya kadar vadelerin uzatıldığını ihracat taahhüt kapatma sürelerinin de 2 yıldan 3 yıla çıkarıldığını hatırlattı.



AA Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklama yaptı.

Ekonomik İstikrar Paketi çerçevesinde Merkez Bankası tarafından Eximbank'a 20 milyar lira reeskont kredisi kaynağı aktarıldığını anlatan Pekcan, bu kaynağı Kredi Garanti Fonu teminatıyla da istihdamı koruyucu taahhütte bulunan ve talep daralması sonucu stok maliyeti olan firmalara yönlendirdiklerini söyledi.

Pekcan, markalaşma konusunda da desteklere devam ettiklerine dikkati çekerek, marka kredisinde 2 yıl geri ödemesiz dönemle beraber azami vadeyi 10 yıla çıkardıklarını, maliyetleri ise düşürdüklerini bunun da ciddi talep gördüğünü dile getirdi.

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Teminat mektubu kolaylığı

Pekcan, Türk Eximbank'ın firmaların yurt dışından iş almalarını kolaylaştıracak ve ihracatçıların nakit akışlarını rahatlatacak iki yeni programını devreye aldıklarını belirterek, bunla rdan ilkinin "Yurtdışı Teminat Mektubu Programı" olduğunu aktardı.

Yurt dışında proje alan ihracatçı firmaların ve müteahhitlerin teminat mektubu sıkıntıları bulunduğuna dikkati çeken Pekcan, şöyle devam etti:

"Daha önce yurt dışı projeleri için müteahhitlerimiz ve ihracatçılarımız teminat mektuplarını ticari bankalardan alabiliyordu. Biz şimdi Eximbank'ı da devreye sokuyoruz. Teminat mektuplarını artık Eximbank kanalıyla da vereceğiz. Böylelikle müteahhitlik ve gemi inşa sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile yurt içinde ihracata yönelik yatırım malı üretimi yapan firmaların mevcut pazarlarda kalıcılığının sağlanmasının yanı sıra, firmalarımızın yeni pazarlara açılmalarının ve yurt dışında daha fazla iş üstlenmelerinin de önünü açacağız."

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Firmalara yeni finansman desteği

Pekcan, ikinci olarak da “Sigortalı Alacağın Teminata Dayalı Kredi Programı"nı hayata geçirdiklerinin altını çizerek, ihracata yönelik mal üreten imalatçılar ve tüm ihracatçıların yararlanabileceği yeni kredi programıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Yeni program ile ihracatçı firmalarımızın, sigorta kapsamındaki alacaklarını teminat kabul edip, sevkiyat vadesinden bağımsız 1 yıla kadar finansman desteği sağlayacağız. Böylelikle, firmaların vadeli satış imkanlarının arttırılması ve nakit akışlarının rahatlatılmasını hedefliyoruz."

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İhracat taahhüt kapama açısından da firmalara avantaj sağlandığı bilgisini veren Pekcan, "Tek bir kredi için teminata alınacak birden fazla sevkiyattan sadece kredi tutarı sevkiyat, ihracat taahhüdünün kapamasında kullanılacak." dedi.

Pekcan, söz konusu iki yeni düzenlemenin ihracatçılara ve iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.

FOTOĞRAF 8 Bölgedeki balıkçıların lagünden yakaladığı, rengi ve boyutuyla dikkati çeken mavi yengeçler, yurt içindeki turistik tesislerin yanı sıra Çin, Japonya, Hindistan ve Hollanda'ya gönderiliyor. Mavi yengeçlerin eti gıda sektöründe, kabukları da kozmetik sanayisinde kullanılıyor. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz yaptığı açıklamada, Seyhan ve Ceyhan ırmaklarının Akdeniz'e döküldüğü bölgede oluşan Akyatan Lagünü'nün 15 bin hektar büyüklükte olduğunu söyledi. Lagünün 5 bin 500 hektarının sulak alanlardan oluştuğunu dile getiren Topuz, burada balık çeşitlerinin yanı sıra havyar ve mavi yengeç bulunduğunu bildirdi. Topuz, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan ve koruma altında bulunan lagünde izinli balıkçıların mavi yengeç avladığını ifade etti. Balıkçıların, ağlarını yırttığı ve balıklara zarar verdiği için rahatsızlık duydukları mavi yengecin değerini zamanla öğrendiklerini belirten Topuz, şunları kaydetti: <br> <br> Şu an burada mavi yengeç çok ünlü. Lagünde ciddi bir popülasyonu var. Dünyanın birçok yerine, Çin başta olmak üzere Japonya, Hindistan ve Hollanda'ya buradan yollanıyor. Mavi yengecin üzerindeki maddelerden kaynaklı çok değerli bir yapısı var. Gıda sektöründe rağbet gören bir ürün. Bölgeden yılda çıkarılan 300-500 ton mavi yengeç bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Topuz, daha fazla kişinin mavi yengeç avcılığıyla uğraşması için Su Ürünleri Kooperatifi'nde çalışma yapacaklarını söyledi. Su ürünlerine dayalı organize sanayi bölgesi kuracaklarını bildiren Topuz, burada mavi yengecin işlenerek ihraç edilmesi için de proje hazırlanacağını dile getirdi. Topuz, mavi yengecin kilogram fiyatının 4-6 lira olduğunu, bu rakamın yurt dışında 8 avroya kadar çıktığını belirtti. Değerli bir protein kaynağı <br> <br> Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balıkçılık Temel Bilimler Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Türeli de ana vatanı Atlantik Okyanusu olan mavi yengecin uzun yıllardan bu yana Akdeniz'de de görüldüğünü ifade etti. Türeli, Doğu Akdeniz'deki lagünlerde geniş popülasyonlar oluşturan mavi yengecin iç piyasada az bilinmesine karşın yurt dışında fazlaca tercih edildiğini söyledi. Mavi yengeç etinin yüzde 15 protein içerdiğine dikkati çeken Türeli, Mavi yengeç, değerli bir protein kaynağı olup yağ içeriği de oldukça düşüktür. İnsan besini dışında kullanımı yanında atık denebilecek yengeç kısımları kabuk ve iç organlar fazla miktarda protein ve mineral içermesiyle kümes hayvanları ve balıklar için yem olarak da kullanılmaktadır. Kabuklarından elde edilen kitin, kitosan ve türevleri tekstilde, gıda sanayisinde, medikal ve kozmetik gibi alanlarda kullanılmaktadır. Balıkçıların korkulu rüyasıydı, ihracat ürünü oldu Balıkçıların korkulu rüyasıydı, ihracat ürünü oldu Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü'nden çıkarılan ve bir dönem ağları yırttıkları için balıkçıların "korkulu rüyası" haline gelen mavi yengeçler, artık ihracat ürünü oldu. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 18 Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, gümrük kapılarının kapatılması yüzünden tarım ihracatındaki düşüşün iç piyasada bolluğa neden olduğunu ve fiyatların büyük oranda düştüğünü söyledi. İhracat için paketlenmiş özel meyvelerin bile artık halde satıldığını kaydeden Batman, üreticilerin zararlarının karşılanması için hükümetin destek vermesi gerektiğini söyledi. Batman, haldeki fiyatlar oldukça uygun bir hale gelmişken fırsatçılık yaparak hala bu ürünleri pahalıya satan market ve diğer ticari işletmelere karşı da belediyeleri denetim yapmaya davet etti. Ürünlerin fiyat değişimleri hakkında bilgiler aktaran Batman şunları söyledi: “Ucuzluk en çok yeşilliklere, narenciyeye, domatese ve soğana büyük darbe vurdu. Geçen seneyi baz alırsak, fiyatı 1.5 – 2 TL olan lahana şu an 30-40 kuruş. Kırmızı lahana da 2-3 TL’den 25-30 kuruşa düştü. Maliyeti 2.5 – 3 TL olan mandalinanın satışı 1 – 1.20 TL. Bazı marketlerde 6.90 – 7 TL’ye satılabiliyor. 2.5 TL olan soğan 1 TL., patates 1.30 TL. 15 gün önce 6-7 TL olan organik salkım domates şu an 2 – 2.5 TL. Büyük düşüş var. Üretici ve tüccar zararda ama tüketiciler bu fiyatları iyi değerlendirsinler. Koronavirüse karşı en güzel antibiyotik narenciye ve soğan. Adana Kabzımallar Odası 2’nci Başkanı Mahsun Doğan ise geçen hafta 3 TL olan elmanın şu an 1.20 – 1.50 TL’ye satıldığını, halde 1 TL’ye satılan portakalın ise markette 4-5 TL’ye satıldığına dikkat çekerek, şöyle konuştu: Vatandaşlara sesleniyoruz, sebze haline gelsinler, kasa kasa alsınlar. Fiyatlar uygun, yarı yarıya. Sebze ve meyve halindeki ucuzluğu değerlendiren vatandaşlardan Aslı Gün de Marketlerde fiyatlar çok yüksek. Halde daha uygun ve kaliteli olduğu için burayı tercih ediyoruz diye konuştu. Koronavirüs ihracatı azalttı, sebze ve meyvelerin fiyatı yüzde 90 düştü: Hale gelsinler, kasa kasa alsınlar Koronavirüs tehlikesi yüzünden Irak, İran ve Suriye gümrük kapılarının kapatılması nedeniyle tarım ürünlerinin ihracatı azalınca önemli miktarda sebze ve meyve iç piyasada kaldı. Adana Vedat Dalokay Yaş Sebze ve Meyve Hali'nde fiyatlar yüzde 80-90'a varan oranda düştü. Adana Kabzımallar Odası 2'nci Başkanı Mahsun Doğan ise geçen hafta 3 TL olan elmanın şu an 1.20 – 1.50 TL'ye satıldığını, halde 1 TL'ye satılan portakalın ise markette 4-5 TL'ye satıldığına dikkat çekerek, "Vatandaşlara sesleniyoruz, sebze haline gelsinler, kasa kasa alsınlar. Fiyatlar uygun, yarı yarıya" dedi. BiP'te paylaş

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