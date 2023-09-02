Ticaret Bakanlığı duyurdu: İthalatta ürün güvenliği denetimleri sıkılaştırılacak

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"Azo boyar maddelerin ithalat yönünden denetimi sıklaştırılacak"
Denetimlerin, haksız rekabet ortamından yerli sanayinin korunması amacına yönelik olduğu belirtilerek, "Ticaret Bakanlığı olarak denetimlere konu tekstil ve konfeksiyon ürünleriyle kırtasiye malzemelerinde özellikle azo boyar maddelerin ithalat yönünden denetimi sıklaştırılıp; kozmetik ürünleri ve iş makineleri gibi ürün gruplarında ise ithalatta ürün güvenliği denetimleri kapsamına alınarak denetimlerine başlanılacaktır. Denetim süreçlerinde, tüketicilerimizin sağlığı ve sürdürülebilir çevre bilinci öncelikli hassasiyetimizi oluştururken, aynı zamanda ticari hayatın akışını olumsuz etkilerden korumak, kurallara uygun üretimin ve ithalatın yapılmasının sağlanması Bakanlığımızca esas alınmaktadır" denildi.