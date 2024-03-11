Ticaret Bakanlığı duyurdu: Ocak-şubat döneminde 59 ilin ihracatı arttı

Türkiye ekonomisi 2023 yılının son çeyreğinde yüzde 4 oranında büyüyerek 14 çeyrektir aralıksız büyüme performansı devam etmiştir. 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ve ihracat verileri Türkiye ekonomisindeki büyümenin 2024 yılı ilk çeyreğinde de devam ettiğini göstermektedir. İhracattaki artış ve ithalattaki düşüş ile net ihracatın 2024 yılının ilk çeyreğinde büyümeye pozitif katkı vermesi bekleniyor.

2024 yılının ilk iki ayında ihracat yüzde 8,5 oranında artış ile 41 milyar 77 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde 16 ilimiz 500 milyon doların üzerinde ihracat yapar iken 59 ilimizde ihracatımız artmıştır. İllerdeki ihracat artışları üretim, yatırım, istihdam kapasitesini güçlendirerek yerel kalkınmaya katkı verdi.

2024 yılının Ocak ve Şubat aylarında, 16 ilimiz 500 milyon doların üzerinde ihracat yapar iken 59 ilimizde ihracatımız artmıştır. 2024 yılı Ocak ayından itibaren yayınlamaya başladığımız faaliyet illerine göre ihracat verileri kapsamında 2024 yılı Şubat ayında ihracatta; İstanbul yüzde 0,3 azalış ve 4 milyar 294 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli yüzde 11,8 artış ve 2 milyar 597 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir yüzde 8 artış ve 2 milyar 55 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa yüzde 11,2 artış ve 1 milyar 545 milyon dolarla dördüncü sırada, Tekirdağ ise yüzde 1 artış ve 981 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

2024 yılı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illerine göre; Gaziantep 370 milyon dolarla en fazla artış sağlayan birinci il, Hatay 277 milyon dolarla en fazla artış sağlayan ikinci il, Kocaeli 274 milyon dolarla en fazla artış sağlayan üçüncü il, Mersin 197 milyon dolarla en fazla artış sağlayan dördüncü il, Bursa ise 155 milyon dolarla en fazla ihracat artışı sağlayan beşinci il konumunda yer aldı.

Deprem yaşanan illerimizde ihracat artıyor

Depremin gerçekleştiği ve en ağır etkilerinin yaşandığı 2023 yılı Şubat ayında on bir ilimizde ihracat 2022 yılının Şubat ayına göre yüzde 41,7 oranında düşmüştür. 2024 Şubat ayında 2023 yılı Şubat ayına göre yüzde 77,2, deprem öncesi 2022 yılı Şubat ayına göre ise yüzde 3,2 oranında artış gerçekleşmiştir. 2024 yılı Şubat ayında ihracat artışı en yüksek olan ilimiz %130,9’luk artışla Kahramanmaraş olurken, onu sırasıyla yüzde 127,5’lik artış ile Hatay ve yüzde 111,1’lik artış ile Osmaniye takip etti.