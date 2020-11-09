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Ekonomi Ticaret Bakanlığı efsane cuma indirimlerini mercek altına aldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanlığı efsane cuma indirimlerini mercek altına aldı

Ticaret Bakanlığı efsane cuma indirimlerini mercek altına aldı

Özellikle online platformlarda ‘Efsane Cuma’ ve benzeri birçok isimle tüketiciye sunulan indirimler hakkında Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Alışveriş yoğunluğunun arttığı bu kampanyalar süresince ortaya çıkan pek çok tüketici mağduriyeti ele alınacak. Bakanlık ayrıca tüketicileri dikkat etmesi gereken hususlar konusunda uyardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakanlık tüketicileri dikkat etmesi gereken hususlar konusunda uyardı.
Bakanlık tüketicileri dikkat etmesi gereken hususlar konusunda uyardı.

Ticaret Bakanlığı, çok sayıda tüketici mağduriyetinin yaşanabildiği “efsane cuma indirimleri” gibi özel adlarla yapılan indirimler için gereken idari yaptırımların uygulanacağını belirtti. Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulunun da özel indirim günlerine ilişkin re’sen inceleme başlattığı bildirildi. Yapılan yazılı açıklamada, yılın belirli dönemlerinde özellikle de kasım ayında “efsane cuma indirimleri”, “şahane cuma indirimleri”, “süper cuma indirimleri” gibi isimlerle birçok ürün yelpazesinde çeşitli oranlarda indirimler yapıldığı anımsatıldı. Salgının etkisiyle tüketicilerin, “online mesafeli alışverişleri” tercih ettiği aktarılan açıklamada, “Online alışverişlerin özellikle belirli özel günlerde yanıltıcı indirimler, yoğunluk sebebiyle lojistik süreçlerde aksama, kötü niyetli satıcılarca ayıplı mal gönderimi veya bedelin tahsil edilip hiç mal göndermeme, cayma hakkını kullandırmama gibi birçok mağduriyete de yol açabildiği görülmektedir” denildi.

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TÜKETİCİLER ÜRÜNLERİ KARŞILAŞTIRMALI

Açıklamada, tüketicilerin mağdur olmamaları, satıcı veya sağlayıcıların da idari müeyyide ile karşılaşmamaları için taraf olacakları mesafeli sözleşmelere ilişkin dikkat etmesi gereken hususlara da vurgu yapıldı. Tüketicilerin dikkat etmesi gereken hususlarla alakalı olarak, “Tüketici ihtiyacını karşılayacak ürünü doğru belirlemeli ve bütçe ile harcama arasındaki dengeyi gözetmeli. Satıcı veya sağlayıcı hakkında gerekli sorgulamalar yapılmalı. Satışa sunulan ürün fiyatı karşılaştırılmalı. Satıcının internet sitesinin güvenliği kontrol edilmeli. Satıcı veya sağlayıcının internet adres çubuğu kontrol edilmeli. Ödeme işlemi öncesi mevzuatta yer alan ayrıntılar ve ön bilgiler kontrol edilmeli” ifadeleri kullanıldı.

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SATICI VE SAĞLAYICILARA UYARI

  • Satıcı ve sağlayıcılara ilişkin ise şu uyarılarda bulunudu: “Tüketiciler ile mesafeli sözleşme akdedilmeden önce tüketici mevzuatında yer alan yasal yükümlülüklerin karşılanması için ön bilgilendirmenin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile tüketiciye iletilmesi, mevzuatta belirlenmiş olan teslim veya ifa, cayma hakkının kullanımı ve bedel iadesine ilişkin yasal sürelere uyulması önem taşıyor. Cayma hakkının kullanımı durumunda 14 gün içerisinde herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeksizin tüketiciye bedel iadesinin tek seferde yapılması gerekiyor. Mesafeli satışa konu edilen mal veya hizmetlere ilişkin olarak ödemesi alınan siparişlerin stokta bulunmama, tedarik edilememe gibi gerekçelerle iptal edilerek tüketici mağduriyetine neden olunmaması için stok ve ürün tedariki aşamalarına dikkat edilmeli.

STOK MİKTARI BELİRTİLMELİ

Bakanlık, indirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile indirimli olarak satışa sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bu miktarın açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi gerektiğini aktardı. Ayrıca, indirim reklamlarında, satışa konu edilecek mal veya hizmete ilişkin bilginin yapılan indirim ile beraber anlam karışıklığına yol açmadan sunulması gerektiği bildirildi. Açıklamanın devamında, yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması, satıcı sağlayıcı ya da reklam verenin yapılan indirimin ispatından sorumlu olduğu, indirimli fiyatın uygulanmasına ilişkin süre ve stok sınırı varsa bunun internet sitesi ve reklamlarda açıkça belirtilmesi gerektiği belirtildi.

Gereken yaptırım uygulanacak

  • Ticaret Bakanlığı tarafından, aykırılıkların tespiti halinde gerekli idari yaptırımların uygulanacağı ifade edildi. Sürecin detaylı bir şekilde ele alınacağı vurgulanırken şu ifadelere yer verildi: “Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından ayrıca özel indirim günlerine ilişkin olarak re’sen incelemeler başlatılmıştır. Mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak hak kaybına uğrayan tüketicilerimizin, uyuşmazlıklarının çözümü için parasal sınırları da dikkate alınarak tüketici hakem heyetleri ya da tüketici mahkemelerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.”
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