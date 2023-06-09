Ticaret Bakanlığı göz açtırmıyor: 1 milyon liralık kaçak mal yakalandı

Sırbistan'dan İstanbul'a geleceği belirlenen ve Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahasına gelen yolcu otobüsü ekiplerce yürütülen çalışmalar sonucunda yakın takibe alındı. Gümrük Muhafaza ekiplerinin şüphelendiği araç detaylı kontrol edilmek üzere x-ray taramasına sevk edildi.