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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı gümrük kapılarından geçen yolcu sayısını açıkladı

Ticaret Bakanlığı "Kurban bayramı tatilinde gümrük kapılarımızdan toplam 1 milyon 126 bin 761 yolcu geçişi sağlanmıştır." açıklamasında bulundu.

10:22 . 4/07/2023 Salı
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Arşiv

Arşiv

Ticaret Bakanlığı "Kurban bayramı tatilinde gümrük kapılarımızdan toplam 1 milyon 126 bin 761 yolcu geçişi sağlanmıştır." açıklamasında bulundu.




#Ticaret Bakanlığı
#Kurban bayramı
#gümrük
2 saat önce
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