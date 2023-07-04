Ticaret Bakanlığı gümrük kapılarından geçen yolcu sayısını açıkladı

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Ticaret Bakanlığı "Kurban bayramı tatilinde gümrük kapılarımızdan toplam 1 milyon 126 bin 761 yolcu geçişi sağlanmıştır." açıklamasında bulundu.
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#gümrük
2 saat önce
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Ticaret Bakanlığı "Kurban bayramı tatilinde gümrük kapılarımızdan toplam 1 milyon 126 bin 761 yolcu geçişi sağlanmıştır." açıklamasında bulundu.
Haziran ihracatı 9 günlük tatile rağmen 20,9 milyar dolarla, ilk 5 ay ortalamasının üzerinde gerçekleşti. İthalat yüzde 16,8 azalarak 20 ayın en düşük seviyesini gördü, dış ticaret açığı da yüzde 34,5 azaldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın sosyal medyada paylaştığı verilere göre, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 80'e dayandı.
Anayasa Mahkemesi, ‘şirket-siyaset-medya’ üçgeninde lobi girişimi skandalına sahne olan ve e-ticarette tekeli önleyen düzenleme için perşembe günü toplanıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yasaya karşı yürütülen lobi çalışmalarını ve sağlanan menfaatlere ilişkin tespitlerini Yüksek Mahkeme ile paylaşacak.
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