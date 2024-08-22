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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı kırtasiye denetimlerini sıklaştırdı: Tüketiciyi aldatanlara af yok

Ticaret Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan okul ürünleri denetimleri kapsamında, kırtasiye ve zincir marketlerde eş zamanlı denetim yapıldı.

14:28 - 22/08/2024 Perşembe
AA
Ticaret Bakanlığı kırtasiye ve okul ürünleri denetimlerine odaklandı.
Ticaret Bakanlığı kırtasiye ve okul ürünleri denetimlerine odaklandı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere perakende ürün satışı yapılan işletmelerde fiyat etiketi denetimi yaptı.


Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa, Samsun, Balıkesir, Aydın, Tekirdağ, Van ve Sakarya'da denetimlerini sürdürdü.

Kırtasiye malzemeleri, okul çantaları, çocuk ayakkabıları ve okul kıyafetleri gibi ürünler; kullanımı kısıtlanmış kimyasalların yanı sıra küçük parça, kordon, bağcık gibi çocukların fiziki olarak zarar görebileceği kısımlar açısından akredite laboratuvarda yapılan testlerle inceleniyor.


Denetimler sonucunda güvensiz bulunan ürünlerin bilgileri
adresinden erişilebilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketicilerle paylaşılacak.

Piyasaya arzı yasaklanacak

Güvensiz ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak toplatılması sağlanacak ve bu ürünlerin imalatçı ve ithalatçılarına idari para cezası uygulanacak.


Güvensiz bulunan ürünlerin "sağlığa zararlı madde içermez "gibi reklam ve tanıtımlarının olduğunun tespit edilmesi durumunda ise bakanlık bünyesindeki reklam kurulunca inceleme başlatılacak. Bu çalışmalara ek olarak, imalatçı, ithalatçı ve dağıtıcıların mevzuat hakkında bilgilendirilmesine yönelik rehberlik faaliyetleri de gerçekleştiriliyor.




#kırtasiye
#okul ürünleri
#Ticaret Bakanlığı
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