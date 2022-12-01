Ekonomi Ticaret Bakanlığı marketlerde fahiş fiyat denetimi yaptı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanlığı marketlerde fahiş fiyat denetimi yaptı

Başkent Ankara'da yapılan market denetiminde, ürün fiyatlarının ne zaman değiştiği ve raf ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı incelendi.

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Ticaret Bakanlığı marketlerde fahiş fiyat denetimi yaptı
Marketlerde fahiş fiyat denetimi

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli ve beraberindeki heyet Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki marketi denetledi.

Ekipler, seçilen ürünlerin alış ve satış fiyatlarını, etiket değişim tarihlerini ve etiket fiyatı ile kasa fiyatındaki uyumu kontrol etti.

Uyumsuzluk tespit edilmedi

Denetim yapılan markette seçilen ürünler nezdinde uyumsuzluk tespit edilmediği, aykırılık bulunmadığı belirtildi. Ürünlerin kasa ve raf fiyatının uyumlu olduğu kaydedildi.

Denetimlere ilişkin DHA'ya açıklama yapan Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli, "Ticaret Bakanlığı olarak fahiş fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimi yaptık. Burada seçtiğimiz ürünlerin alış ve satış fiyatlarını kontrol ediyoruz, ihtiyaç olursa alış ve satış faturalarını burada düzenlediğimiz tutanağa ekleyerek bakanlığımız uhdesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na intikal ettiriyoruz. Kurul kendi yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucu fahiş fiyat yapıldığını tespit ederse 14 bin 600 liradan 146 bin 600 liraya kadar cezai işlem uyguluyor. Bu fiyatlar 2022 yılına ait. Fiyatların güncellenmesi durumunda 2023 yılında 33 bin lira ile 331 bin lira arasında fahiş fiyat cezası uygulanacaktır." dedi.

2023 yılında cezalar artacak

Ayrıca stokçuluk ve piyasa bozucu eylemlerle ilgili de cezai işlem uygulandığını kaydeden Benli, "Piyasa bozucu eylemlere ilişkin alt sınır 100 bin lira, üst sınır da 2 milyon olarak uygulanmaktadır. 2023 yılında bu ceza da 222 bin lira ile 4 milyon 458 bin lira olarak uygulanacaktır. Burada yaptığımız bir diğer şey de fiyat etiketi denetimi. Fiyat etiketi denetiminde ilgili mevzuata uygun mu buna bakıyoruz, değişim tarihi yazıyor mu, raf fiyatı ile kasa fiyat uyumlu mu; buna da bakıyoruz. Uyumlu değilse de ürün başına 615 lira cezası var, bunun da cezası 2023 yılında 1371 lira olacak. Ülke çapında denetimler devam ediyor. Vatandaşlarımız karşılaştıkları fahiş fiyat artışlarını doğrudan bakanlığımıza ya da 'Alo 175' tüketici haklarına şikayet yaparak başvurabilecekler. Cumhurbaşkanı'mızın Kabine Toplantısı'nda, bakanlığımızın yeni uygulamaları devreye alacağı yönündeki açıklamasına ilişkin yeni uygulamalarla ilgili çalışmalara da başlandı." diye konuştu.

Üretici ile market arasında fiyat uçurumu olan ürünler: Yüzde 237'lik fark çıktı
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği üretici ile market arasında fiyat farkının en fazla olduğu ürünleri açıkladı.
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Kasım ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 236,8 ile marulda görüldü.
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Maruldaki fiyat farkını yüzde 210,5 ile kırmızı mercimek izledi.
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Üretici ile market arasındaki en yüksek fiyat değişimlerinin olduğu diğer ürünler şöyle;
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Elma - fiyat farkı yüzde 209,8
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Maydanoz - fiyat farkı yüzde 180,6
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Kabak - fiyat farkı yüzde 180,3
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Havuç - fiyat farkı yüzde 180
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Marul 3,4 kat, kırmızı mercimek ve elma 3,1 kat, maydanoz, kabak ve havuç ise 2,8 kat fazlaya tüketiciye satıldı.
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Üreticide 3 lira 75 kuruş olan marul 12 lira 63 kuruşa, 13 lira 84 kuruş olan kırmızı mercimek 42 lira 97 kuruşa, 5 lira olan elma 15 lira 49 kuruşa, 2 lira 6 kuruş olan maydanoz 5 lira 78 kuruşa, 6 lira 79 kuruş olan kabak 19 lira 3 kuruşa, 4 lira 25 kuruş olan havuç ise 11 lira 90 kuruşa markette satıldı.
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Kasım ayında markette 37 ürünün 29unda fiyat artışı, 8inde ise fiyat azalışı görüldü. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 42,9 ile pirinç oldu. Pirinçteki fiyat artışını yüzde 36,1 ile yeşil soğan, yüzde 33,1 ile Antep fıstığı, yüzde 22,4 ile kırmızı mercimek, yüzde 20,9 ile kuru kayısı ve domates takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 17,2 ile limon oldu. Limondaki fiyat düşüşünü yüzde 6,4 ile marul, yüzde 3,4 ile tavuk eti, yüzde 1,6 ile mısır özü yağı izledi.
Üretici ile market arasında fiyat uçurumu olan ürünler: Yüzde 237'lik fark çıktı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği üretici ile market arasında fiyat farkının en fazla olduğu ürünleri açıkladı. Listenin başında marul yer alırken, ürünün üretici ile market arasındaki fiyat farkı ise yüzde 237'yi buldu. İşte kasımda üreticiyle market arasındaki fiyat değişimleri..
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