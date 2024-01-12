|
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı paylaştı: Tüketici Hakem Heyetleri'nden 3.9 milyar liralık karar

Ticaret Bakanlığı, Tüketici Hakem Heyetleri tarafından, 2023 yılında 707 bin 814 başvuruda 3,9 milyar liralık uyuşmazlığın karara bağladığını bildirdi.

08:58 - 12/01/2024 Cuma
Güncelleme: 09:08 - 12/01/2024 Cuma
DHA
Ticaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı

Tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde yargı dışı alternatif çözüm mercileri olarak oluşturulan tüketici hakem heyetleri 1995 yılından beri faaliyetlerine devam ediyor.


Tüketici hakem heyetleri uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözümüne imkan sağlarken, aynı zamanda yargı mercilerinin üzerindeki iş yükünü de önemli ölçüde azaltıyor.


1995 yılından bugüne kadar, 28 yılda yaklaşık 17 milyon uyuşmazlık yargıya intikal etmeden tüketici hakem heyetleri tarafından karara bağlandı.



2023'te 3,9 milyar lira tutarında 707 bin 814 başvuru için karar verildi

Tüketici hakem heyetlerine 2023 yılında toplam 727 bin 630 adet başvuru yapılırken, bunlardan 707 bin 814'ine ilişkin karar verildi. Tüketici hakem heyetlerince 2023 yılında karar verilen başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 3,9 milyar lira oldu.


Yaygın olarak elektronik başvuru kullanıldı

Tüketici hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden başvuru yapma imkânı bulunurken, Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla tüketiciler elektronik ortamda başvurularını kolay bir şekilde tüketici hakem heyetlerine ulaştırabiliyor. Bu kapsamda 2023 yılında yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 66'sı (477 bin 327 adet başvuru) e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmiş, elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği gözlendi.


En çok ayakkabı şikayet edildi

2023 yılında yapılan başvuruların ürün ve hizmet bazında dağılımında, en çok ayakkabıya yönelik şikayette bulunulduğu görüldü. Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 12,5'i (90 bin 918 adet başvuru) ayakkabıya ilişkin olarak gerçekleşti.


Bu şikayet konusunu yüzde 5,29 ile cep telefonu (38 bin 521), ve yüzde 5,26 ile kredi kartı üyelik ücretleri (38 bin 252) başvuruları izledi.


Diğer şikayet konuları ise, yüzde 4,55 ile kıyafet (33 bin 93), yüzde 4,35 ile internet abonelikleri (31 bin 629), yüzde 3,98 ile mobilya (28 bin 952) ve yüzde 2,61 ile GSM aboneliği (18 bin 991) oldu.


Sektörel bazda ise yüzde 58,59 ile en çok perakende ticaret sektörüne (426 bin 347) ilişkin başvuru yapıldı. Bunu yüzde 10,69 ile abonelik hizmetleri sektörü (77 bin 780) ve yüzde 10,31 ile finansal hizmetler sektörüne (75 bin 22) yönelik yönelik başvurular izledi.






Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Elimiz piyasanın üzerinde

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Genel Merkezi'nin açılış töreni Ticaret Bakanı Prof.Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla Sarıyer'de gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Ticaret Bakanı Prof.Dr. Ömer Bolat, "Elimiz piyasanın üzerinde. Bu noktada hangi alanda hangi sektörde bir boşluk ya da haksız, fahiş uygulama, stokçuluk gibi durumlar gördüğümüzde denetim ekiplerimiz vasıtasıyla orayı denetliyoruz. Bir yasal eksiklik varsa hemen yönetmelik tebliğ yayınlama şeklinde düzenlemelerimizi yapıyoruz" dedi. Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak haksız ticaret peşinde koşanlarla mücadele noktasında görevlerimizi yapmak için var gücümüzle ve can havliyle çalışıyoruz. İnşallah orta vadeli programda hedeflenen 2026 yılı sonuna doğru enflasyonu tek haneli rakama düşürmeyi başardığımızda zaten istikrarlı bir yapı için hem üretimde hem ekonomide hem yatırımda hem istihdamda çok daha aydınlık çok daha iyi rakamlara ve ortamı hep birlikte yaşayacağız" dedi.


#Ticaret Bakanlığı
#tüketici hakem heyeti
#ekonomi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İkinci el araç alacaklara kritik uyarı: Dipten fiyat veriyorlar aciliyeti yoksa sakın bunu yapmayın!