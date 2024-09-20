Ticaret Bakanlığı rakamlarla paylaştı: Ülke gruplarına yönelik ihracatta rekor

Türkiye, yılın 8 ayında Avrupa'dan Asya'ya Orta Doğu'dan Karayipler'e kadar dünyanın dört bir yanına yapılan ihracatta yıllık bazda artış trendini sürdürdü. İslam İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ve Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine 8 ayda yapılan ihracatta da rekor seviyelere ulaşıldı.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın, ihracata dayalı ekonomi politikaları çerçevesinde dünyanın dört bir yanına gerçekleştirilen ihracatta artış eğilimini sürdürmek üzere çalışmalarına devam ettiği bildirildi.
Ülke gruplarına yönelik ihracatta rekor
Açıklamada, önemli pazar gruplarına yıllıklandırılmış ihracatın artış trendini sürdürdüğüne ve geçen ay itibarıyla rekor seviyelere çıktığına dikkat çekilerek şu değerlendirmede bulunuldu:
Böylece tüm bu ülke gruplarına yıllıklandırılmış bazda ihracatımız ağustos ayı itibariyle rekor seviyede gerçekleşmiştir"
Yeni pazarlara ulaşmak için çalışmaya devam
Bakanlığın, Türkiye markasının bilinirliğini artırmak, pazar çeşitlendirmesiyle yeni pazarlara ulaşmak, ülkenin mevcut pazarlardaki konumunu güçlendirmek için ihracatçıların ihtiyaçlarına yönelik uygulamaları devreye almayı sürdüreceğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: