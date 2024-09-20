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Ekonomi
Ticaret Bakanlığı rakamlarla paylaştı: Ülke gruplarına yönelik ihracatta rekor

Ticaret Bakanlığı rakamlarla paylaştı: Ülke gruplarına yönelik ihracatta rekor

13:5420/09/2024, Cuma
AA
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Türkiye, yılın 8 ayında Avrupa'dan Asya'ya Orta Doğu'dan Karayipler'e kadar dünyanın dört bir yanına yapılan ihracatta yıllık bazda artış trendini sürdürdü. İslam İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Birliği, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ve Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine 8 ayda yapılan ihracatta da rekor seviyelere ulaşıldı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın, ihracata dayalı ekonomi politikaları çerçevesinde dünyanın dört bir yanına gerçekleştirilen ihracatta artış eğilimini sürdürmek üzere çalışmalarına devam ettiği bildirildi.


Coğrafi ülke gruplarına göre ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta artış eğiliminin sürdüğüne işaret edilen açıklamada,
"Avrupa ülkelerine yapılan ihracat yüzde 2,5 artışla 97,2 milyar dolara, Asya ülkelerine ihracat da yüzde 10,8 yükselişle 13,5 milyar dolara çıktı. Yakın ve Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracat yüzde 3,6 artışla 27,7 milyar dolara, Kuzey Amerika ülkelerine ihracat yüzde 8,3 yükselişle 11,7 milyar dolara ve Güney Amerika ülkelerine ihracat yüzde 18,1 artışla 2 milyar dolara yükseldi. Türkiye'den Orta Amerika ve Karayipler'e yapılan ihracat yüzde 10,1 yükselişle 1,9 milyar dolara, Afrika ülkelerine ihracat yüzde 3,6 artışla 13,8 milyar dolara ve Avustralya ve Yeni Zelanda'ya ihracat yüzde 26 yükselişle 800 milyon dolara ulaştı"
ifadeleri kullanıldı.

Ülke gruplarına yönelik ihracatta rekor

Açıklamada, önemli pazar gruplarına yıllıklandırılmış ihracatın artış trendini sürdürdüğüne ve geçen ay itibarıyla rekor seviyelere çıktığına dikkat çekilerek şu değerlendirmede bulunuldu:

"Yılın 8 aylık döneminde yıllık bazda
İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelere
yapılan ihracat yüzde 12,3 artışla 45,1 milyar dolara, serbest ticaret anlaşması olan ülkelere ihracat yüzde 14,1 yükselişle 25,1 milyar dolara,
Avrupa Birliği ülkelerine
ihracat yüzde 3,4 artışla 71,3 milyar dolara yükseldi. Sınır komşusu ülkelere yapılan ihracat yüzde 10,8 artışla 22 milyar dolara,

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ülkelerine
ihracat yüzde 29,2 yükselişle 9,4 milyar dolara ve
Türk Devletleri Teşkilatı ülkelerine
ihracat yüzde 11,8 artışla 7 milyar dolara yükselerek söz konusu dönemdeki en yüksek ihracat değerlerine ulaştı.

Böylece tüm bu ülke gruplarına yıllıklandırılmış bazda ihracatımız ağustos ayı itibariyle rekor seviyede gerçekleşmiştir"


Yeni pazarlara ulaşmak için çalışmaya devam

Bakanlığın, Türkiye markasının bilinirliğini artırmak, pazar çeşitlendirmesiyle yeni pazarlara ulaşmak, ülkenin mevcut pazarlardaki konumunu güçlendirmek için ihracatçıların ihtiyaçlarına yönelik uygulamaları devreye almayı sürdüreceğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orta Vadeli Program hedeflerimiz kapsamında dost ve yakın ülkeler başta olmak üzere, komşu ve çevre ülkeler ile uzak ülkeler dahil farklı pazarlara yönelik ihracatımızın artırılması amacıyla ikili ve çok taraflı diyalog ve istişare mekanizmalarından faydalanmak amacıyla yoğun şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz."


#İhracat
#Ticaret Bakanlığı
#Türkiye

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