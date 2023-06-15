Ticaret Bakanlığı tüketiciyi aldatan reklamlara 39,5 milyon lira ceza kesti

Reklam Kurulu tarafından bu ayki toplantıda görüşülen 219 adet dosyadan 200'ü mevzuata aykırı bulunmuş olup, söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 9.713.552-TL idari para cezası uygulanmasına ve ayrıca 12 adet dosya için erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Böylelikle, yılın ilk ayında Kurul tarafından toplam 1.159 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuş olup, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1.031 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 39.555.306-TL idari para cezası uygulanmasına ve ayrıca 28 adet dosyada erişimin engellenmesine karar verilmiştir.