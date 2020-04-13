Ekonomi Ticaret Bakanlığı uyardı Kredi kartı dolandırıcılarına dikkat
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanlığı uyardı: Kredi kartı dolandırıcılarına dikkat!

Ticaret Bakanlığı, son zamanlarda özellikle sosyal medya hesapları üzerinden e-Devlet ya da resmi kurumların logoları kullanılarak, "kredi kartı aidat iadesi" vaadiyle yapılan "dolandırıcılıklar" konusunda uyardı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Bahsi geçen konuyla ilgili olarak tüketicilerimizin yanlış bilgilendirilmemesi ve mağduriyet yaşamamaları amacıyla aşağıdaki bilgilendirmenin yapılmasında fayda görülmektedir" denildi ve şu uyarılar yapıldı:

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile kart çıkaran kuruluşların tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartını sunma zorunluluğu getirilmiştir.

"6502 sayılı Kanunun söz konusu hükmüne dayanılarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlanan ve 07.03.2020 tarihinde yürürlüğe giren 2020/7 sayılı 'Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'in 11’inci maddesi, kredi kartlarının özelliklerine göre yıllık olarak belirlenecek tutar kadar ücretlendirileceği, kartlardan alınan bu ücretlerin ancak tüketiciyi borçlandırıcı nitelikteki ilk kullanımı müteakip yıllık olarak alınabileceği, kesintisiz en az 180 gün hareket görmeyen kredi kartlarından hareketsiz kaldığı müddetçe yıllık üyelik ücreti alınamayacağı hususları düzenlenmiştir.

SAHTE LOGOLAR ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK

"Ayrıca Tebliğ ekinde kredi kartı yıllık üyelik ücreti, tüketiciden alınabilecek ücretler arasında sayılmıştır.

"Söz konusu düzenleme gereği kredi kartlarından kart aidatı alınabilmekte olup, resmi kurum ya da e-devlet logosuyla kredi kartı aidatlarının iadesinin yapıldığını iddia eden sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkatli olması gerekmektedir.

KART ÇIKARAN KURULUŞLARA BAŞVURUN!

"Kart çıkaran kuruluşça talep edilen kart aidatlarına ilişkin olarak alışveriş taahhüdüne bağlı ücret alınmaması ve benzeri, tüketicilerimiz ile yapılan anlaşmaya aykırılık olması durumları ile söz konusu mevzuat hükümlerine aykırılık oluşturabilecek uygulamayla karşılaşılması halinde öncelikle kart çıkaran kuruluşa başvurulması gerekmektedir.

"Kart çıkaran kuruluş ile uyuşmazlığın çözülememesi durumunda 6502 sayılı Kanun kapsamında 10,390-TL’nin altında olan uyuşmazlıklar için 'Tüketici Hakem Heyetleri'ne bu tutarı aşan uyuşmazlıklar için de 'Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilmesi mümkündür.

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