Ticaret Bakanlığı: Yılın ilk 2 ayında 40 ilde ihracat arttı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2026 yılı şubat ayında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Tekirdağ ihracatta ilk beşte yer alan illerimiz olurken Ankara, Gaziantep, Mersin, Sakarya ve Manisa ikinci beşte yer alan illerimiz olmuştur. Ayrıca 2026 yılı ocak-şubat döneminde 40 ilimizde ihracatımız artmıştır. 10 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmıştır. 2026 yılı ocak-şubat döneminde ihracatımız yüzde 1,2 oranında azalışla 41 milyar 380 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz" denildi.