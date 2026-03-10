İnternetten yemek siparişinde yeni dönem: Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı sistem sil baştan değişiyor

Platformlar; siparişin alınması, restorana iletilmesi ve ödeme altyapısı gibi temel hizmetler için restoranlardan "asli hizmet" adı altında keyfi veya gizli ücretler talep edemeyecek.





Restoranlar, uygulamaların düzenlediği indirim kampanyalarına katılmaya zorlanamayacak. Kendi isteğiyle kampanyaya katılmayı reddeden hiçbir işletmeye sistem içinde kısıtlama veya ceza uygulanamayacak.





En çok tartışılan konulardan biri olan komisyon hesaplaması da netleşti. Eğer restoran menüde bir indirim yaptıysa, aracı platform komisyonu yemeğin indirimsiz (ana) fiyatı üzerinden değil; müşterinin cebinden çıkan indirimli (fiili) tutar üzerinden kesecek.