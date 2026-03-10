İnternetten yemek siparişinde yeni dönem: Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı sistem sil baştan değişiyor

Milyonlarca kişinin her gün kullandığı online yemek siparişi uygulamalarında yeni bir dönem başlıyor. Gelen yoğun şikayetler üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, faturaları şişiren ve hem esnafı hem de vatandaşı mağdur eden 'gizli' kesintiler için düğmeye bastı. Hem tüketiciyi hem de restoranları koruma altına alan bu yeni düzenlemeyle birlikte, sipariş verirken karşınıza çıkan o ekranlar tamamen değişecek. İşte milyonların cebini ilgilendiren o kritik düzenlemenin perde arkası...
Ticaret Bakanlığı, milyonlarca vatandaşı ve restoran işletmecisini yakından ilgilendiren tarihi bir karara imza attı. Online yemek siparişi platformlarındaki yüksek fiyatlamalara ve gizli kesintilere karşı harekete geçen bakanlık, sektörde şeffaflık dönemini başlatıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte artık hem esnaf hem de tüketici, ödenen paranın hangi kalemlere (komisyon, kurye, reklam) dağıldığını kuruşu kuruşuna görebilecek. İşte detaylar.
BAKANLIĞA YOĞUN ŞİKAYET
Son yıllarda hızla yaygınlaşan yemek sipariş uygulamaları, sundukları kolaylığın yanı sıra restoranlardan kestikleri yüksek komisyonlar ve karmaşık ücretlendirme politikalarıyla da gündemdeydi.
Ticaret Bakanlığı'na ulaşan yoğun şikayetlerde; aracı platformların esnaftan şeffaf olmayan şekilde reklam bedeli, kampanya katılım ücreti ve kurye hizmet bedeli tahsil ettiği, bu durumun da doğrudan menü fiyatlarını şişirerek tüketiciye yansıdığı tespit edildi. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yetkisini kullanan bakanlık, bu duruma "dur" dedi.
SİPARİŞ EKRANINA TAM ŞEFFAFLIK GELİYOR
Yeni düzenlemenin tüketici tarafındaki en büyük yeniliği, sipariş onay ekranında yaşanacak. Artık bir yemek siparişi verdiğinizde sadece "Toplam Tutar" bilgisini görmeyeceksiniz.
Ödediğiniz bedelin içerisinde satıcıdan tahsil edilen;
Komisyon bedeli,
Taşıma ve kurye ücreti,
Platform görünürlük ve hizmet bedelleri gibi tüm gider kalemleri ayrıntılı bir liste halinde sipariş ekranında karşınıza çıkacak. Böylece tüketici, ödediği paranın ne kadarının yemeğe, ne kadarının aracı platforma gittiğini net bir şekilde takip edebilecek.
ESNAFTAN KEYFİ ÜCRET ALINMAYACAK
Sadece tüketiciler değil, restoranlar da satıcı panellerinde kendilerinden kesilen tüm ücretleri şeffaf bir döküm halinde görecek. Yeni kuralların esnafa sağladığı diğer önemli haklar ise şunlar:
Platformlar; siparişin alınması, restorana iletilmesi ve ödeme altyapısı gibi temel hizmetler için restoranlardan "asli hizmet" adı altında keyfi veya gizli ücretler talep edemeyecek.
Restoranlar, uygulamaların düzenlediği indirim kampanyalarına katılmaya zorlanamayacak. Kendi isteğiyle kampanyaya katılmayı reddeden hiçbir işletmeye sistem içinde kısıtlama veya ceza uygulanamayacak.
En çok tartışılan konulardan biri olan komisyon hesaplaması da netleşti. Eğer restoran menüde bir indirim yaptıysa, aracı platform komisyonu yemeğin indirimsiz (ana) fiyatı üzerinden değil; müşterinin cebinden çıkan indirimli (fiili) tutar üzerinden kesecek.
SON TARİH: 1 NİSAN
Ticaret Bakanlığı, online yemek sipariş platformlarına altyapılarını bu şeffaflık kurallarına uygun hale getirmeleri için 1 Nisan 2026 tarihine kadar süre tanıdı.
Bu tarihten itibaren yeni sisteme entegre olmayan ve gizli kesinti yapmaya devam eden platformlara yönelik denetimlerin sıkılaştırılması ve ağır yaptırımların devreye girmesi bekleniyor.