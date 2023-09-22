Ticaret Bakanlığı'ndan 80 milyar dolarlık hedef: Uzak ülkelere ihracat stratejisi belli oldu

Ticaret Bakanlığı, uzak ülkelere yönelik ihracatı 4 katına çıkararak 80 milyar doların üzerine yükseltilmesini hedefliyor.
Ticaret Bakanlığı, küresel ekonomi ve dış ticaretin içinde bulunduğu konjonktür göz önünde bulundurularak, Türkiye'nin ihraç ürünlerini dünyanın en uzak noktasına ulaştırmak, Türkiye markasının bilinirliğini artırmak, pazar çeşitlendirmesiyle yeni pazarlara ulaşmak, mevcut pazarlardaki konumu güçlendirmek için ihracatçıların ihtiyaç ve taleplerine cevap olacak çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.
Son dönemde küresel ekonomik büyümedeki zayıf seyrin Türkiye'nin en büyük ihracat pazarlarını olumsuz etkilediğine işaret edilen açıklamada, özellikle Avrupa bölgesinde, sıkılaştırıcı para politikaları ve enflasyonla düşen talep, üretim seviyelerinde yaşanan kayıplar ve zayıf seyreden iş gücü piyasasının resesyon endişelerini barındırdığı bildirildi.
Ortalama ihracat menzilinde hedef 4 bin 744 kilometre
Türkiye'nin ihracatının yaklaşık üçte ikisini görece yakın ülkelere yaptığına işaret edilen açıklamada, geçen yıl 139,7 milyar dolarla ülkenin toplam ihracatının yüzde 55'inin Avrupa'ya, yaklaşık 45 milyar dolarla yüzde 17,7'sinin yakın ve Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamada, Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında, finans, standardizasyon, lojistik, tanıtım, diplomasi gibi birçok alanda 328 eylemi barındırarak bir yol haritası niteliği taşıyan ve 2022 yılı itibarıyla yüzde 30'u tamamlanan eylem planıyla ihracatçıların Uzak Doğu'dan Latin Amerika'ya, belirlenen ülkeler ile ticari ve ekonomik işbirliğinin artırılması, fuar katılımı, ticaret heyetleri, ikili anlaşma ve tanıtım faaliyetlerinin daha da yoğunlaştırılması için çalışmalara hızla devam edildiği belirtildi.
Uzak Ülkeler Stratejisi'nde yer alan ülkelere yönelik olarak, 2023 sonuna kadar 6'sı genel, 26'sı sektörel olmak üzere toplam 32 ticaret heyeti programı ile toplam 66 heyet programı ve 119 yurt dışı fuar ile toplam 526 uluslararası fuar düzenlenmesinin planlandığını bildirildi.
İslam ülkelerinin ihracattaki payının yüzde 30'a yükseltilmesi hedefleniyor
Son dönemde içinde bulunulan siyasal konjonktürle başta Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere İslam ülkeleri ile Türkiye'nin ticari ve ekonomik ilişkileri açısından önemli gelişmelerin kaydedildiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
448 uluslararası fuar düzenlenmesi planlanıyor
Uygulanan stratejiler kapsamında yer alan her bir ülkenin pazar yapısı incelenerek potansiyel sektör ve ürün belirleme çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şu bilgiler verildi: