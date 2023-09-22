Ticaret Bakanlığı'ndan 80 milyar dolarlık hedef: Uzak ülkelere ihracat stratejisi belli oldu

"Tespit edilen potansiyel ürünler ve sektörler çerçevesinde, İslam ülkelerine yönelik ihracatımızda artış sağlanması ve ihraç ürünlerimizin tanıtımı amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda yıl sonuna kadar İslam ülkeleri ile ihracatı geliştirme stratejisi kapsamında 23'ü genel, 63'ü sektörel olmak üzere toplam 86 ticaret heyeti programı ile toplam 122 heyet programı ve 127'si yurt dışı fuar olmak üzere toplam 448 uluslararası fuar düzenlenmesi planlanmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak ortaya koymuş olduğumuz küresel vizyon çerçevesinde, ihracatta pazar çeşitliğini artırarak dünyanın her bir noktasında üretici ve tüketicilerin farklı ihtiyaçlarına cevap verecek ürünleri üreterek, Türk ürünlerinin dünya ticaretindeki rekabetçi yapısını güçlendirerek, ihracatımızda sürdürülebilir artışı sağlamak nihai hedefimizi oluşturmaktadır. Bu hedefler doğrultusunda, ihracat politikası araçlarımızı güncellemeye ve yeni stratejileri hayata geçirmeye devam edilecektir"