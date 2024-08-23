Ticaret Bakanlığı'ndan kapıdan satışta tüketicilerin cayma hakkını kolaylaştıran düzenleme

Geçtiğimiz yıllarda adından sıkça söz ettiren Türk oyun sektörü, büyümesini sürdürüyor. İlk altı ayda 44 yeni oyun yayınlanırken, yıl sonuna kadar 40'ının daha piyasaya çıkması bekleniyor. Bu rakam, bir önceki seneye göre yüzde 133 büyüme anlamına geliyor. Bu hareketlilik; girişimcileri ve yatırımcıları da sektöre çekiyor.