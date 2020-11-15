Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Ticaret Bakanlığından kooperatiflere hibe yağdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ticaret Bakanlığından kooperatiflere hibe yağdı

Ticaret Bakanlığının Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında üç etapta yapılan değerlendirmeler sonucunda, bugüne kadar 133 kooperatifin 143 projesi için destekleme kararı alındı. Projelerin toplam tutarı olan 18 milyon 128 bin 870 liranın, 13 milyon 648 bin 399 lirası hibe olarak verilecek.

Haber Merkezi AA
Bugüne kadar 133 kooperatifin 143 projesi için destekleme kararı alındı.
Bugüne kadar 133 kooperatifin 143 projesi için destekleme kararı alındı.

Ticaret Bakanlığından alınan bilgilere göre, Bakanlık tarafından kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması amacıyla KOOP-DES hayata geçirildi.

KOOP-DES kapsamında ilk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği sağlanmasına yönelik 15 Temmuz 2020 tarihinden itibaren tüm illerde ticaret il müdürlüklerince başvurular alınmaya başlandı.

Söz konusu programa başvurulara yönelik değerlendirmeler sonucunda, ilk etapta 2 Eylül'de Merkez Proje Komisyonu tarafından 11 ilden 54 kooperatifin toplam tutarı 7 milyon 312 bin 783 lira olan 55 projesinin 5 milyon 456 bin 754 lira hibe ile desteklenmesine karar verildi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıkladı: 564 projeye 261 milyon lira hibe sağlanacak
EKONOMİ
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli açıkladı: 564 projeye 261 milyon lira hibe sağlanacak

İkinci etapta 5 Ekim'de toplanan Merkez Proje Komisyonu tarafından 20 ilden 36 kooperatif 40 projeyle desteklenmeye değer bulundu. Bu projelerin toplam tutarı 4 milyon 825 bin 791 lira, toplam hibe tutarı ise 3 milyon 671 bin 783 lira olarak belirlendi.

Üçüncü etapta da komisyon tarafından 22 ilden toplam 43 kooperatif 48 proje desteklenmeye karar verildi. Bu projelerin toplam tutarı da 5 milyon 990 bin 286 lira, toplam hibe tutarı ise 4 milyon 519 bin 854 lira olarak tespit edildi.

KOOP-DES kapsamındaki üç etapta desteklenmesine karar verilen 133 kooperatifin 143 projesinin toplam tutarı 18 milyon 128 bin 870 lira, toplam hibe tutarı ise 13 milyon 648 bin 399 lira olarak hesaplandı.

Bakan Pakdemirli rakam vererek duyurdu: Cumhuriyetin ilk 70 yılında yapılanın tam 2 katı
EKONOMİ
Bakan Pakdemirli rakam vererek duyurdu: Cumhuriyetin ilk 70 yılında yapılanın tam 2 katı

Projelerde yüzde 75'e kadar hibe desteği sağlanıyor

  • KOOP-DES Programı ile kooperatiflerin kurumsal kapasitelerini güçlendirerek, toplumun geniş kesimlerini üretim ve tüketim zinciri içinde aktif ekonomik aktörler haline getirmek amaçlanıyor.

Kadınları ekonominin her alanında aktif haline getirmek için çalışmalarını sürdüren Bakanlık, kadın kooperatiflerinin de tarımdan hizmete, imalattan sanayi sektörüne kadar pek çok alanda artan bir şekilde faaliyet göstermelerini, iç ve dış piyasalarda yer almalarını destekliyor.

  • Proje tutarlarının kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75'i, diğer bölgelerde yüzde 50'si ve kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde de yüzde 75'i Ticaret Bakanlığınca hibe olarak karşılanıyor.

Kırsal kalkınmaya 2021 bütçesinden 6 milyar lira ayrıldı
EKONOMİ
Kırsal kalkınmaya 2021 bütçesinden 6 milyar lira ayrıldı

Bakan Pakdemirli duyurdu: 1049 projeye 243 milyon lira hibe
EKONOMİ
Bakan Pakdemirli duyurdu: 1049 projeye 243 milyon lira hibe
Abone Ol Google News
Büyük gün yarın

Büyük gün yarın

Süre yarı yarıya kısalacak, milyonlarca lira tasarruf sağlanacak.
Yüzlercesi men edildi

Yüzlercesi men edildi

​İçişleri Bakanlığı biraz önce açıklama yaptı.
Birbirlerine girdiler!

Birbirlerine girdiler!

Washington'da Trump karşıtları ve destekçileri arasında arbede.
İstanbul'da<br>tarihi gün

İstanbul'da
tarihi gün

​​Formula 1 nefesleri kesecek.
Keşif yaparken yakalandılar

Keşif yaparken yakalandılar

Ankara'da DEAŞ'a operasyon: Telefonundan çıkanlar şoke etti.
Ölüm yolu

Ölüm yolu

​'Dünyanın en tehlikeli yolu' Türkiye'de, geçmek cesaret istiyor.

Fitil fitil getirmezsem<br>valilik yapmam

Fitil fitil getirmezsem
valilik yapmam

Diyarbakır Valisi, Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki gösterdi.
Hüngür <br>hüngür ağladı

Hüngür
hüngür ağladı

​Üst üste iki maç yenilmeyince gözyaşı döktü.
Cinnet geçiren kişi dehşet saçtı

Cinnet geçiren kişi dehşet saçtı

Aynı evi paylaştığı aile dostunu 15 yerinden bıçakladı, teslim oldu.
Yeşil ışık

Yeşil ışık

Beşiktaş yönetimi, Oumar Niasse ile görüşüyor.
İşte CHP demokrasisi

İşte CHP demokrasisi

​Kılıçdaroğlu parti içinde kıyım yapıyor.
Rakip Rusya

Rakip Rusya

A Milli Takım 3 puan parolasıyla sahaya çıkıyor.
Üç yıldır aranıyordu

Üç yıldır aranıyordu

Bir üst düzey FETÖ'cü daha paketlendi.
Türkiye olmazsa<br>anlaşma çöptür

Türkiye olmazsa
anlaşma çöptür

​Azerbaycan Milletvekili İbrahimqızı, Yeni Şafak'a konuştu.
Ses kayıtlarını<br>savcılığa veririm

Ses kayıtlarını
savcılığa veririm

HDP'yle ortak anayasa çalışmasını belgelemiş.
Bakan Karaismailoğlu açıkladı

Bakan Karaismailoğlu açıkladı

​İstanbul'un demir ağları birleşiyor.
İngiltere’de minik Teddy, Sir Tom Moore kılığına girerek 10 bin sterlinden fazla bağış topladı
Dünya

İngiltere’de minik Teddy, Sir Tom Moore kılığına girerek 10 bin sterlinden fazla bağış topladı

İkinci Dünya Savaşı gazisi 100 yaşındaki Tom Moore, koronavirüs salgınıyla mücadele eden İngiltere Sağlık Hizmetleri'ne bağış toplamak amacıyla evinin bahçesinde, 25'er metreden oluşan 100 turu yürüteçleriyle tamamlayacağını duyurmuştu. Tüm dünyanın konuştuğu adam 32 milyon sterlin bağış toplayarak büyük bir rekora imza atmıştı. Kraliçe 2. Elizabeth'ten 'Sir' unvanı da alan yaşlı adam, 6 yaşındaki Teddy James Thomas'a ilham kaynağı oldu. Küçük çocuk Moore’un kılığına girerek açlıkla mücadelede kullanılmak üzere 10 bin sterlinden fazla para topladı.
Emniyet ve MİT'ten DEAŞ'a ortak operasyon: Ankara'da keşif yapan iki terörist tutuklandı
Gündem

Emniyet ve MİT'ten DEAŞ'a ortak operasyon: Ankara'da keşif yapan iki terörist tutuklandı

Ankara'da keşif ve istihbarat çalışması yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 2 terörist, Emniyet ve MİT'in ortak operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin saklandıkları evlerde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallerde Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen DEAŞ'ın terör saldırısına ait görüntüler ortaya çıktı. Söz konusu materyaller üzerinde bilişim uzmanlarınca yapılan "dijital kazıma" çalışmalarında zanlıların DEAŞ içinde faaliyet gösterdikleri dönemde çekilmiş çok sayıda video ve fotoğrafa ulaşıldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Güzel haberi Haluk Levent duyurdu: Bursa'da trafikte koşturularak eziyet edilen deve koruma altında
Gündem

Güzel haberi Haluk Levent duyurdu: Bursa'da trafikte koşturularak eziyet edilen deve koruma altında

Bursa'da kamyonetin arkasına bağlanıp trafikte koşturulan deve, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki kurtarılmış çiftlik hayvanları barınağında koruma altına alındı. Şarkıcı Haluk Levent ise haberi, "Bu devemiz artık Güllü ve Çamur arkadaşlarının yanında” sözleriyle duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.