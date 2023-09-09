Ticaret Bakanlığının fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı aldığı önlemler sonuç verdi

"Ticaret Bakanlığı ile özel sektör arasındaki işbirliği, bu süreçte birçok somut sonuç verdi. Bakanlığın aldığı tedbirler, yerli üretimin yaygınlaştırmasını, insanımızın gücünü ekonomiye ve ticarete entegre etmesini teşvik etti. Bu bağlamda, fiyat dalgalanmasını sosyolojik bir olgu olarak da değerlendiriyoruz. Bakanlığımızla bu olgunun sebeplerinin ortadan kaldırılması noktasında yakın çalışma içindeyiz. Ticaret Bakanlığı, birçok alanda vatandaşın cebine ve reel sektörün üretimine doğrudan etki eden kararlarda proaktif bir yaklaşım sergiledi. Bunu da piyasaların rekabetçiliğini artırarak yaptı. Ürün tedarikinin her koşulda devam etmesi, yerli üreticiyi koruyan piyasa yapıcı aksiyonlar iş dünyamıza geçen 90 günde güven verdi. Bakanlık ile KOBİ'lerin ihracat yapma kapasitelerinin geliştirilmesi için ortak çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle hizmet ihracatı ile mikro ihracat yapan firmalarımızın dünya ile rekabetini sağlamak amacıyla yeni bir süreç gerçekleştiriyoruz."