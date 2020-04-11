Ticaret için çark dönmeli: İş dünyası online sohbet etti

Türk iş insanlarının dış ticaretle ilgili sıkıntı yaşamaması için yaptıkları çalışmaları anlatan Olpak, “Tedbirlere uyuyoruz, sağlığımızı koruyoruz ve işlerimizi askıya almıyoruz” mesajı verdi. Tüm dünyayı saran virüsün, ülkemize vereceği zararları en aza indirme çabaları sürerken, ülkesini seven ve ona inanan iş insanları olarak, ekonomi alanındaki çarkların da optimal seviyede dönmesi gerektiğini belirten Olpak, “Her gün 10-15 İş Konseyimizin online yönetim kurulu toplantısına katılıyorum. Büyük Elçilerimiz ve Ticaret Müşavirleri de katılıyor” dedi.
ANAHTAR ÖĞE ‘GÜVEN’ OLACAK
- Olpak: “İhtiyaç var ve mümkünse, Düzenli ödeme yapan firmalara daha fazla SGK ve diğer vergilerde indirimi yapılabilir” önerisinde bulunan Olpak, şunları kaydetti: “Önümüzdeki dönemde uluslararası yatırımın da, uluslararası finansmanın da yer ararken bakacağı anahtar öğesi ‘güven’ olacak. Türkiye’nin en önemli avantajları, krizlere dayanıklı yapısı, hız ve adaptasyon yeteceğiz ve pozitif algısı”