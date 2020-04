AliExpress Türkiye CEO’su Yaman Alpata konuştu: Farklı müşteriyle başarıya koşun

Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Kovid-19) ticaretten tüketim alışkanlıklarımıza kadar birçok şeyi şimdiden değiştirmeye başladı. Özellikle Avrupa'nın salgının üssü haline gelmesiyle birlikte firmalar e-ticarete yönelerek, ürünlerini farklı pazarlarda satmaya çalışıyor. Genç MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Erdem Dereli önceki akşam İnstagram canlı yayınında dünyanın önde gelen e-ticaret firmalarından olan AliExpress’in Türkiye CEO’su Yaman Alpata ile “AliExpress Platformu ve Korona Virüsün E-İhracata Etkilerini” konuştu.

Yaman Alpata

KARAYOLU E- İHRACATI BAŞLIYOR

Yaman Alpata, AliExpress'in dünyanın her hangi bir yerindeki satıcıyla müşteriyi buluşturan önemli bir perakenden platformu olduğundan bahsederek, Çinli satıcılarla birlikte şu an AliExpresste dünyaya mal satabilen tek Türk satıcılar olduğunu söyledi. Ocak ayının ortalarına kadar ürün gönderiminin iki kilo ile sınırlı olduğunu hatırlatan Alpata, " Şu an da Avrupa'ya 30 kiloya kadar ürün gönderebiliyoruz. Bunlar uçakla gidiyor hızlı kargo. Yeni bir haber henüz duyurmadık ama karayolu e- ihracatı da açıldı. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren karayolu e-ihracatı da satıcılarımıza bir alternatif olarak sunmaya başlayacağız" diye konuştu.

HİÇ BİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

"Dünyada çok şey değişecek. Salgın sebebiyle birçok noktada bakış açıları değişecek" diyen Alpata, şöyle devam etti: "Bu sene içinde tüketici alışkanlıklarında ve tüketici harcama şekillerinde değişiklikler olacak. Birçok işletme olumsuz etkilendi. Geçtiğimiz aylarda para kazanamadı. Türkiye'de e-ticaret büyüse bile insanların satın alma gücünde azalma olacak. Bir ay sonra mağazalarımızı açtığımızda eski hareketliliği bir an da göremeyebiliriz ama kademeli olarak eski haline gelecek. Bu noktada tabi ki yeni müşteriler bulmak kıymetli. Onlarda yeni ürünler arıyorlar. Bunu bulunabilir hale getirmek bizim tamamen Türkiye'deki KOBİ'lerimizin elinde. Birinci konu bu."

YUMURTALARI FARKLI SEPETLERE BÖLÜN

Alpata, "İkinci olarak bütün yumurtaları aynı sepete koymayalım" diyerek firmalara şu tavsiyelerde bulunuyor: "Bence hepimizin ders alması gereken en önemli konu bu. Şu anda hem ihracat tarafında birçok ihracatçı sıkıntı yaşıyor. Hepsinin çok büyük pazarı Avrupaydı ve Avrupa'ya belli ürün gruplarını ihraç ediyorlardı. Sipariş kesilince sıkıntıya girdiler. Esnafımız açısından da ağırlıklı pazarı Türkiye idi. ve TL idi. Şu anda e-ihracat yapanlar dolarla para kazanıyorlar, dolarla satış yapıyorlar ve maliyetleri TL ile. Burada şirketlerimizi, esnafımızı ve MÜSİAD üyelerini de bekleyen en önemli şey şu: Yumurtaları farklı sepetlere bölmek lazım. Bu bir kriz. Dünyada farklı krizlerde olabilir. Bunlara hazırlıklı olmak lazım. Bu krizden güçlenerek çıkmanın yolu farklı müşteri gruplarını yakalayabilmekten geçiyor."

TÜRKİYE’DE HERKES İŞİNİN BAŞINDA

Alpata, "Koranavirüsün işleri nasıl etkilediğine yönelik soruya şu cevabı veriyor: "Dünyayı şu an da etkilemiş durumda. Bugüne kadar Türkiye'de bir sorun yok. Herkes işinin başında. KOBİ'lerimiz, markalarımız ürün göndermeye devam ediyorlar. Binlerce satıcımız herkes ürünlerini sevk ediyor” dedi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE ÖNEMLİ ADIMLAR ATILIYOR

Erdem Dereli