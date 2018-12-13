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TÜRKİYE EKONOMİSİ

TİSK'ten 2019 asgari ücret açıklaması: Temennimiz oy birliği

TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Temennimiz oy birliği

Milyonlarca işçi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2019 yılı için belirleyeceği asgari ücreti merak ediyor. 6 Aralık Perşembe günü başlayan ilk toplantının ardından bugün gerçekleşen Komisyon toplantısından da bir rakam çıkmadı. TİSK Genel Sekreteri Koç, "Önümüzdeki hafta TÜİK'ten rakamlar geldikten sonra muhtemelen takip eden hafta, temennimiz oy birliğiyle asgari ücretin açıklanması olacak. Burada dikkat ettiğimiz şeylerden biri de özellikle hükümetimizin enflasyonla mücadele programının desteklenmesi" dedi.

Yeni Şafak
TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Komisyon görüşmelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.
TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Komisyon görüşmelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca işçi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2019 yılı için belirleyeceği asgari ücreti merak ediyor. 6 Aralık Perşembe günü başlayan ilk toplantının ardından bugün gerçekleşen Komisyon toplantısından da bir rakam çıkmadı.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç da bugünkü toplantıda 2018 verileri ile 2019 hedeflerinin karşılaştırıldığını aktararak şöyle konuştu:

"Bu konuda çeşitli görüşlerimiz oldu. Gerek enflasyon gerek işsizlik gerekse de büyüme rakamları üzerinde görüşlerimizi illettik. Biz asgari ücrette mevcut çalışanları değil, yatırımcılarımızı, iş bekleyen işsizlerimizi de düşünerek belirlemek üzere bir aradayız. Asgari Ücret Tespit Komisyonu tüm saygınlığıyla çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki hafta TÜİK'ten rakamlar geldikten sonra muhtemelen takip eden hafta, temennimiz oy birliğiyle asgari ücretin açıklanması olacak. Burada dikkat ettiğimiz şeylerden biri de özellikle hükümetimizin enflasyonla mücadele programının desteklenmesi. Onun için çaba göstermeye devam edeceğiz. Umuyorum bu doğrultuda bir sonuç çıkacak ortaya."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı da tamamlandı.

İşveren tarafı olarak tekliflerinin ne olduğu yönündeki soru üzerine Koç, şunları söyledi:

"Önümüzdeki hafta TÜİK'ten gerekli rakamalar gelmeden herhangi bir şey söylemek çok doğru değil. Geldikten sonra değerlendireceğiz ve muhtemelen son toplantıda bütün değerlendirmelerimizi paylaşacağız. 2018 yılı işsizlik, büyüme ve enflasyon rakamlarını gördük, 2019 yılındaki hedefler çok daha farklı, işsizlik oranları çok daha faklı. Bunların hepsini dikkate alarak bir rakam öngörüp paylaşacağız. Önerilerimiz, asgari ücret desteğinin artarak devam etmesi, işsizlik sigortası işveren hissesinin 2019 yılında alınmaması ve vergi dilimleri, kesinti oranlarının mutlak suretle gözden geçirilmesi ve buna bağlı olarak asgari geçim indirimi tekrar dikkate alınması. Bunları tekrar dile getirdik."

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Türk-İş heyetinde bu yıl ilk komisyonda yer alan asgari ücretli işçi Gülden Görmez de toplantıda söz aldığını ve asgari ücretle nasıl geçinmeye çalıştığını anlattığını dile getirerek Komisyonda asgari ücretlilerin beklentileri doğrultusunda bir rakamın çıkacağı konusunda umutlu olduğunu kaydetti.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere üçüncü toplantısını, 20 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.

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