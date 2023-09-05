TL'nin değeri yükseliyor: Ağustos ayında 52,50 seviyesine yükseldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, ''Ege ve Akdeniz'i kapsamlı şekilde değerlendik'' ifadelerini kullandı. 'Yunanistan ile yeni ve olumlu bir döneme girdik' diyen Fidan, ''FETÖ ve PKK ile mücadelede iş birliği görmeyi bekliyoruz'' açıklamasında bulundu. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, ''Krizleri hızlı bir şekilde bertaraf edebiliriz. Düzensiz göçle mücadele her iki ülkenin de menfaatine. Yunanistan, AB üyeliğini destekliyor'' dedi.