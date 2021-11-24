Ekonomi TMOdan un açıklaması Endişeye gerek yok
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TMO'dan un açıklaması: Endişeye gerek yok

Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) yapılan açıklamaya göre fırıncılara uygun fiyatla un sağlamak için çalışmalar devreye alındı. Bu kapsamda 516 bin ton ekmeklik buğday satışa açıldı. Açıklamada, piyasaya un arzı konusunda endişeye gerek olmadığı belirtildi.

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TMOdan un açıklaması: Endişeye gerek yok
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Ekmek fiyatına yeni bir zam gelip gelmeyeceği bir süredir tartışılıyordu. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden "Un arzı konusunda endişeye gerek yok" açıklaması geldi. TMO'dan yapılan açıklama şöyle; "Son günlerde hububat ve un piyasalarında yaşanan fiyat artışlarına yönelik kamuoyunu yanıltıcı değerlendirilmeler yapıldığı gözlemlenmektedir. Toprak Mahsulleri Ofisi, hasat başından bu yana kuraklık başta olmak üzere gerek iç gerekse dış piyasadaki gelişmeleri yakından takip etmiş, gereken tedbirleri ivedilikle hayata geçirmiştir.

"Üreticilerimizin maliyetlerini en aza indireceğiz"

Öncelikle artan hammadde fiyatlarının et, süt ve yem üreticilerimizin maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek üzere Yem Regülasyon Çalışması başlatılmış, TMO stoklarındaki hububat, uygun fiyatlarla hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimize, kanatlı entegre tesislerine ve yem sanayimize yönelik satışa sunulmuştur.

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