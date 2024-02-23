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Ekonomi

TMSF Hedefevim'e ait otomobiller için yeniden ihaleye çıkacak: Aralarında Bentley'in de olduğu dokuz lüks araç satışta

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret AŞ'ye ait otomobiller için düzenlediği ihalede gelen teklifleri kabul etmeyerek yeniden ihaleye çıkma kararı aldı. Şirkete ait dokuz otomobil için 2022 yılında ihale düzenlenmişti. Listede, Mercedes-Benz, Porsche, Bentley, BMW ve Audi marka lüks otomobiller yer alıyordu.

12:07 - 23/02/2024 Cuma
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret AŞ'ye ait otomobiller için düzenlediği ihalede gelen teklifleri kabul etmeyerek yeniden ihaleye çıkma kararı aldı.


TMSF'den yapılan açıklamada, satış komisyonunun, aralarında lüks araçların da bulunduğu otomobillerin satışı için gerçekleştirilen ihalede muhammen bedelin altındaki teklifleri uygun bulmadığı bildirildi.


Açıklamada, TMSF'nin, kayyım olarak görevli bulunduğu tasfiye halindeki Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret AŞ'ye ait otomobiller için ikinci kez ihaleye çıkacağı kaydedildi.


DIOKUZ LÜKS OTOMOBİL VARDI


Hedefevim’e ait 9 otomobil için 2022 yılında ihale düzenlenmişti. Listede, Mercedes-Benz, Porsche, Bentley, BMW ve Audi marka lüks otomobiller yer alıyordu.




#ihale
#lüks araç
#TMSF
#Hedefevim
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