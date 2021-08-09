Ekonomi Yangın bölgelerine 155 milyon yardım
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yangın bölgelerine 15.5 milyon yardım

Akdeniz ve Ege’deki orman yangınlarının yaraları sarılmaya çalışılıyor. Fidan bağışı ve yangından zarar görenlere buzdolabı, çamaşır makinesi ve yemin yanı sıra, Türkiye’deki oda ve borsaların yaptığı nakdi yardımlar 15.5 milyon liraya ulaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TOBB Başkanı ​Rifat Hisarcıklıoğlundan yardım açıklaması: Yangın bölgelerine 15.5 milyon
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Türkiye’de Antalya’da başlayan ve kısa sürede çeşitli bölgelere de sıçrayan orman yangınlarında yaralar sarılmaya çalışılıyor. Birçok kurum ve kuruluşun seferber olduğu yardım çalışmalarında kamu vergi borçlarını, bankalar kredi borçlarını ertelerken, şirketler de hem nakdi hem de fidan bağışında bulundu. Bazı ticaret ve sanayi odaları da evi yanan vatandaşlara buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon gibi dayanıklı tüketim ürünleri gönderirken, bazı sivil toplum kuruluşları da hayvan yemlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için seferber oldu. Türkiye genelinde yangın bölgelerine 365 oda ve borsa yardımda bulundu.

DAYANIŞMA RUHU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yardım kampanyalarına ilişkin açıklama yaptı. Bodrum Ticaret Odası'nda (BODTO) katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada Hisarcıklıoğlu, yangında zarar görenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma yapan 365 oda ve borsa başkanına teşekkür etti. Yangınlarla mücadelede Türkiye’nin bütün illerinde büyük bir dayanışma ve duyarlılık gösterildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, yangında zarar görenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için kampanya başlattıklarını dile getirdi.

Rifat Hisarcıklıoğlu
Rifat Hisarcıklıoğlu

YARALAR TEDAVİ EDİLECEK

Yardım kampanyasının bakanlıklardan gerekli izinlerin alınarak başlatıldığını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Türkiye’den gelen oda ve borsalarımızdan nakdi yardım 15,5 milyon lira olmuş. İsteyen fidan dikecek, isteyen nakdi bağışta bulunacak, isteyen de ihtiyaçlar neyse imkanları neyse bunun karşılanması noktasında çalışma yapacak. Koca bir listem var, yapılanlar, yapılma noktasında neler vaat ettikleri. Böyle dayanışmaları depremlerde de görüyorduk. Türkiye’nin 81 vilayetinde bu duyarlılık var. Hepsinin yüreği sizlerle atıyor. Yaşanan tahribat muhakkak onarılacak. Yaraları tedavi edilecek. Şu anda 3 bakanımız burada zaten, beraber çalışıyorlar. Devlet burada, her türlü imkan ve gücüyle yanınızda" ifadelerini kullandı.

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