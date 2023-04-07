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Ekonomi

Togg çekilişine katılmak için yatırılan ön sipariş bedelleri iade edildi

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı Togg T10X çekilişine katılmak için yatırılan ön sipariş bedellerinin iadesi gerçekleştirildi.

09:50 . 7/04/2023 Cuma
AA
Togg çekilişine katılmak için yatırılan ön sipariş bedelleri iade edildi.

Togg çekilişine katılmak için yatırılan ön sipariş bedelleri iade edildi.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, seri üretime geçti, teslimat zamanı geldi. 177 binden fazla başvurunun yapıldığı ön sipariş süreci tamamlanan Togg'un hak sahibi olan 20 bin kişi belirlendi.

Ön sipariş bedellerinin iade süreci tamamlandı

Togg'un Trumore uygulamasının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "16-27 Mart tarihleri arasında T10X çekilişine katılmak için yatırılan ön sipariş bedellerinin iade süreci tamamlanmıştır. İadeler kullanıcılarımızın Trumore e-Cüzdanlarına, takiben banka hesabı ve kredi kartlarına yapılmıştır. İade işlemlerinin hesabınıza yansıması banka işlem sürelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Süreci bankanız ile takip etmenizi rica eder, anlayışınız için teşekkür ederiz."




#Togg
#Trumore
#Türkiye
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