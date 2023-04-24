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Ekonomi

Togg CEO'su Gürcan Karakaş kurulacak ilk batarya fabrikasıyla ilgili konuştu: Türkiye az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak

Türkiye'nin yerli otomobili yollara çıktı. Türkiye'nin ilk batarya fabrikasının temeli de bugün atılıyor. Bursa-Gemlik'te yapılacak törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. CNN Türk'e konuşan Togg’un Ceo'su Gürcan Karakaş, ''Her şeyden önce TOGG için batarya çok önemli. Türkiye ve Çinli enerji firması Farasis ortak oldu. Bataryamız burada üretilecek. Batarya hücresinin içerisindeki teknoloji sizin aracınızın menzilini her şeyini belirliyor. Bu şekilde kasetler ve modüller oluşturursanız batarya üretimi gelişiyor'' ifadelerini kullandı.

12:47 . 24/04/2023 Pazartesi
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Togg’un Ceo'su Gürcan Karakaş.

Togg’un Ceo'su Gürcan Karakaş.

Türkiye'de ilk batarya fabrikası Bursa'da kuruluyor. Otomotiv sektöründeki değişim ve dönüşümü yakalayacak bir adım daha atılacak.


"Batarya geliştirme ve üretim kampüsü" ile Togg'dan otomotivde önemli bir hamleye daha imza atılırken Bursa Gemlik'te kurulacak fabrika için Türkiye ve Çinli enerji firması Farasis ortak oldu.


Kampüs'ün 2024 yılı sonunda tamamlanması bekleniyor.


Togg CEO'su Gürcan Karakaş, CNN Türk muhabiri Serdar Er'e konuştu. Karakaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:


"Her şeyden önce TOGG için batarya çok önemli. Türkiye ve Çinli enerji firması Farasis ortak oldu. Bataryamız burada üretilecek. Batarya hücresinin içerisindeki teknoloji sizin aracınızın menzilini her şeyini belirliyor. Bu şekilde kasetler ve modüller oluşturursanız batarya üretimi gelişiyor."

Batarya geliştirme ve üretim kampüsü


Togg'un Gemlik'teki üretim üssünün yanında 607 bin metrekarelik alanda kurulacak olan Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Hücre, modül ve paket üretimlerinin yapılacağı kampüste son nesil, yüksek enerji yoğunluğuna sahip batarya hücreleri üretilecek.


Türkiye, Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü ile bu alanda Avrupa ve Orta Doğu'nun önemli bir entegre enerji depolama merkezi haline gelecek. Böylece Türkiye, az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak.

2031 yılı itibarıyla üretim kapasitesi yıllık 20 GWs'e ulaşacak olan Siro, geliştirdiği tüm ürün ve çözümlerin fikri mülkiyetine sahip olacak.


Siro, Türkiye'nin yanı sıra çevre ülkelere de endüstriyel uygulamalar, deniz taşıtları, yenilenebilir enerji için sabit enerji depolama hizmetleri verecek.


#Togg
#Gürcan Karakaş
#Recep Tayyip Erdoğan
#Yerli Otomobil
#Batarya Fabrikası
8 dakika önce
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