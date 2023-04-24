Togg CEO'su Gürcan Karakaş kurulacak ilk batarya fabrikasıyla ilgili konuştu: Türkiye az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak

Türkiye'de ilk batarya fabrikası Bursa'da kuruluyor. Otomotiv sektöründeki değişim ve dönüşümü yakalayacak bir adım daha atılacak.





"Batarya geliştirme ve üretim kampüsü" ile Togg'dan otomotivde önemli bir hamleye daha imza atılırken Bursa Gemlik'te kurulacak fabrika için Türkiye ve Çinli enerji firması Farasis ortak oldu.





Kampüs'ün 2024 yılı sonunda tamamlanması bekleniyor.





Togg CEO'su Gürcan Karakaş, CNN Türk muhabiri Serdar Er'e konuştu. Karakaş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:





"Her şeyden önce TOGG için batarya çok önemli. Türkiye ve Çinli enerji firması Farasis ortak oldu. Bataryamız burada üretilecek. Batarya hücresinin içerisindeki teknoloji sizin aracınızın menzilini her şeyini belirliyor. Bu şekilde kasetler ve modüller oluşturursanız batarya üretimi gelişiyor."

Batarya geliştirme ve üretim kampüsü





Togg'un Gemlik'teki üretim üssünün yanında 607 bin metrekarelik alanda kurulacak olan Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Hücre, modül ve paket üretimlerinin yapılacağı kampüste son nesil, yüksek enerji yoğunluğuna sahip batarya hücreleri üretilecek.





Türkiye, Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü ile bu alanda Avrupa ve Orta Doğu'nun önemli bir entegre enerji depolama merkezi haline gelecek. Böylece Türkiye, az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak.

2031 yılı itibarıyla üretim kapasitesi yıllık 20 GWs'e ulaşacak olan Siro, geliştirdiği tüm ürün ve çözümlerin fikri mülkiyetine sahip olacak.





Siro, Türkiye'nin yanı sıra çevre ülkelere de endüstriyel uygulamalar, deniz taşıtları, yenilenebilir enerji için sabit enerji depolama hizmetleri verecek.



