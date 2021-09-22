Ekonomi TOGG CEOsu Karakaş Biz o batarya hücre krizine takılmayacağız
İSTANBUL OTOMOTİV

TOGG CEO'su Karakaş: Biz o batarya hücre krizine takılmayacağız

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, otomotiv sektörünü etkilemesi beklenen batarya hücre krizine dikkat çekerek, "Biz başından itibaren bu işi planlayarak çözeceğimiz için, o batarya hücre krizine takılmayacağız" dedi.

Haber Merkezi DHA
TOGG CEOsu Karakaştan müjde: Biz o batarya hücre krizine takılmayacağız
TOGG 2022'nin sonunda seri üretime hazır olacak

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, çip krizinin bir sene daha süreceğini tahmin ettiklerini belirterek, "Planlarımız doğrultusunda, yaptığımız rezervasyonlarla çip krizine takılmayacağımızı düşünüyoruz. Çip krizinden daha önemli bir kriz çıkacak; batarya krizi. Hücre yok. Biz başından itibaren bu işi planlayarak çözeceğimiz için batarya hücre krizine takılmayacağız." dedi.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş

"TEKNOFEST'TE TEKNOLOJİ ŞİRKETE OLARAK YER ALDIK'

Karakaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla TEKNOFEST'te yer alan TOGG standında gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, TOGG olarak Türkiye'nin teknoloji festivalinde bir teknoloji şirketi olarak yer aldıklarını söyledi.

Karakaş, "Burada yeni nesil teknolojilerin uygulandığı, artık otomobilden fazlası olarak adlandırdığımız akıllı cihazımızı sergilediğimiz, aynı zamanda doğuştan elektrikli akıllı cihazı gerçekten teknoloji ürünü yapan batarya teknolojilerini de yanında sergileyerek vatandaşlarımızın dikkatine sunduk." dedi.


2022 SONU SERİ ÜRETİME HAZIR OLACAK

Geleceğin dünyasında batarya teknolojilerine, güç elektroniğine sahip olmayan şirketlerin, teknolojiye sahip olamadığını belirten Karakaş, şunları kaydetti:

"Planladığımız noktadayız. Canlı yayından TOGG TV'den 24 saat izlenebilecek şekilde tesisimizin adım adım tamamlandığı görülüyor. Planlar doğrultusunda 2022'nin sonunda seri üretime hazır olacak şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz. Sorumluluğun farkındayız. Heyecan ve enerji bize gece gündüz, uykusuz da olsak müthiş bir enerji veriyor. İlk aracımız, C segmentinde bir SUV. Regülasyonlar nedeniyle ufak tefek farklılıklar olabilir ama bu tasarımın niteliğini değiştirecek boyutta değişiklikler değil. Çip krizi var. Çip krizinin sebeplerini de biliyoruz. Bu krizin bir sene daha süreceğini tahmin ediyoruz. Planlarımız doğrultusunda, yaptığımız rezervasyonlarla çip krizine takılmayacağımızı düşünüyoruz. Çip krizinden daha önemli bir kriz çıkacak; batarya krizi. Hücre yok. Tüm dünyada herkes daha fazla elektrikli araç üretmek için koştururken, dünyadaki hücre üreticilerinin kapasiteleri 2030 ve sonralarına kadar rezerve edilmiş vaziyette. Biz başından itibaren bu işi planlayarak çözeceğimiz için batarya hücre krizine takılmayacağız."

Yerli otomobil TOGG'un son hali görüntülendi: 2023'te yollarda olacak
FOTOĞRAF 4
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, yollara çıkmak için gün sayıyor.
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Dün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yerli otomobilimizin üretim süreci planlandığı gibi sürüyor. İnşallah 2023 yılında kendi otomobilimizi yollarda göreceğiz.'' ifadelerini kullanmıştı.
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TOGG'un Bilişim Vadisi'nde çekilen son fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
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Yeni kareler binlerce kullanıcı tarafından beğeni aldı.
Yerli otomobil TOGG'un son hali görüntülendi: 2023'te yollarda olacak
Yerli otomobil TOGG'un üretiminde önemli bir aşamaya geçilmiş, tamamı Türkiye'de üretilen parçalarla Gebze'de ilk gövdenin montajı yapılmıştı. Son olarak yeni görüntülerinin dolaşıma sokulduğu TOGG'un 2023 yılında yollarda olması planlanıyor.


Yerli otomobil TOGG'un ilk gövde montajı tamam: Parçaların tamamı Türkiye'de üretildi
EKONOMİ
Yerli otomobil TOGG'un ilk gövde montajı tamam: Parçaların tamamı Türkiye'de üretildi

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