TOGG fabrikanın son durumunu paylaştı

TOGG'un sosyal medya hesabından Gemlik tesisine ilişkin önemli mesajlar verildi. TOGG'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
- "208 robot ile parçalı denemelere başladığımız Gemlik Tesisimizde bu ay; Boya tesisinin yüzde 99’u tamamlandı. Gövde tesisinin yüzde 97’si tamamlandı. Montaj tesisinin yüzde 95’i tamamlandı."
208 robot ile parçalı denemelere başladığımız Gemlik Tesisimizde bu ay;
Boya tesisinin yüzde 99’u tamamlandı.
Gövde tesisinin yüzde 97’si tamamlandı.
Montaj tesisinin yüzde 95’i tamamlandı.#YeniLigGemlik#Togg pic.twitter.com/llzSqH68iS
208 robot ile parçalı denemelere başladığımız Gemlik Tesisimizde bu ay;