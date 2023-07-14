Togg rekora koşacak: 2032'ye kadar 1 milyon araç üretilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bakanlık Binası Konferans Salonu'nde basın mensupları ile tanışma toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Kacır, toplantıda sektör muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Togg'un üretilmesinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin katkısı olduğuna vurgu yapan Kacır, şunları söyledi: "Togg üzerinde Hazine ve Maliye Bakanlığımızla çok yoğun çalıştık, hem bu elektrikli araçlara ilişkin ÖTV düzenlemelerinin, tabii bunlar bütün markalara nihayetinde uygulanıyor ama asıl olan mobilitede otomotivde bizim elektrikli araçlara geçişimizin hızlı olması. O düzenlemelerde elektrikli araçların desteklenmesine dönük çalışmaları beraber yürüttük. Hem ilk defa bir sivil projeye kamu alım garantisi sunduk aslında, savunma sanayiinde bu çok yaygın ve Türkiye'de bugünlere gelmesinde savunma sanayinin bu alım garantileri çok büyük bir rol oynadı. Yani çok yüksek ölçekli riskler taşıyan, büyük ölçekli Ar-Ge yatırımları gerektiren işlerde kamunun yatırımcıya sunduğu garantiler, alım garantileri o işlerin oldurulması adına bugüne kadar çok iyi sonuçlar verdi savunma sanayiinde.

Togg projesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndaki bir yatırıma kamu alım garantisini Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle sunduklarının bilgisini veren Kacır, Togg'da hedefin 2032'ye kadar 1 milyon araç üretimi olduğunu söyledi: "Bir çalışma yaptık kamunun araç ihtiyacıyla ilgili, 15 yıllık aslında bir projeksiyon yaptık ve bu ihtiyacın bir bölümünün yerli marka, milli marka, hem de yeni nesil, çevreci, sıfır emisyonlu, elektrikli otomobille, Togg'la karşılanmasını planladık, 30 bin araçlık bir alım garantisi verdik. Bir yönüyle çok büyük bir destek alım garantisi, ama bir yandan da halen özel sektör yatırımcısının başarı zorunluluğunun kendi üzerinde kaldığı bir model, çünkü nihayetinde bu dönemde, yani bizim kamu olarak 30 bin araç alacağımız bu dönemde 2032'ye kadar Togg, 1 milyon araç üretecek. Yani aslında üreteceği araçların yüzde 97'sini piyasaya satacak, yüzde 3'ünü biz kamu olarak almış olacağız. Ama tabii o 30 bin araçlık alım garantisi Togg'un finansman imkânlarına çok ciddi katkı sundu."