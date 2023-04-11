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Ekonomi

Togg’un İstanbul servis ve teslimat noktasında hummalı çalışma

Yerli otomobilin Togg’u İstanbul’daki teslimat ve servis noktasında son hazırlıklar yapılıyor. Türkiye’nin yerli otomobili Togg ilk kez sahipleri tarafından yollara çıkmak için gün sayıyor. İstanbul’da Zeytinburnu’nda inşa edilen Togg’un teslimat noktasında hazırlıklar son sürat devam ediyor. İnşa ekibinin hummalı bir çalışma yürüttüğü teslimat ve servis noktasının en geç 15 gün içerisinde bitirilmesi planlanıyor. Peki, Togg Servis Noktaları nereler? Togg teslimat noktaları nereler? Ayrıntılar haberimizde...

15:13 . 11/04/2023 Salı
IHA
Togg servis noktaları ve teslimat merkezleri

Togg servis noktaları ve teslimat merkezleri

Togg’un resmi internet sayfasında Adana Yüreğir, Ankara Söğütözü ve Çankaya, Antalya Kepez, Bursa Togg Teknoloji Kampüsü, Diyarbakır Bağlar, Erzurum, İstanbul Yedi Mavi Zeytinburnu, İzmir Bornova, Kayseri Kocasinan ve Samsun teslimat noktaları olarak yer alıyor.
Togg deneyim merkezleri
Togg, geçtiğimiz aylarda ilk deneyim merkezini İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Zorlu Center’da açmıştı. İlerleyen süreçte aşağıdaki noktalarda deneyim, teslimat ve servis noktaları hizmete alınacak.
Deneyim merkezleri
İstanbul, Yedi Mavi, Zeytinburnu İstanbul, Mall of İstanbul, Başakşehir İzmir, Agora Alışveriş Merkezi, Balçova Bursa, Togg Gemlik Tesisi Adana, M1 Alışveriş Merkezi, Seyhan Ankara, Çankaya Ankara, Panora Alışveriş Merkezi, Çankaya
Togg mobil deneyim merkezleri
Antalya Bursa, Togg Gemlik Tesisi Bursa İstanbul, Ümraniye Kayseri, Kocasinan Samsun, İlkadım
Togg Servis Noktaları
Adana, Yüreğir Ankara, Çankaya Ankara, Etimesgut Antalya, Kepez Antalya, Muratpaşa Balıkesir, Bandırma Bursa, Togg Gemlik Tesisi Bursa, Nilüfer Çorum, Merkez Diyarbakır, Bağlar Erzurum Eskişehir, Odunpazarı Gaziantep, Şehitkamil İstanbul, Avcılar İstanbul, Üsküdar İstanbul, Zeytinburnu İstanbul İzmir, Bornova İzmir, Çiğli Kayseri Kocaeli, Gebze Samsun Şanlıurfa, Haliliye Trabzon, Ortahisar
Togg teslimat noktaları
Adana, Yüreğir Ankara, Çankaya Antalya, Kepez Bursa, Togg Gemlik Tesisi Diyarbakır, Bağlar Erzurum İstanbul, Zeytinburnu İstanbul İzmir, Bornova Kayseri Samsun


#Togg
#Togg Servis Noktaları
#Togg teslimat noktaları
#Togg deneyim merkezleri
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