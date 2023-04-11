Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı. Müracaatta bulunduğu Togg'un asıl ve yedek kurasında kendisine çıkmadığını aktaran Bozdağ, bundan sonraki süreçte yerli ve milli otomobile sahip olanların güvenli, konforlu ve ekonomik bir araç kullanacağını anlattı. Makam aracı Togg ile ilk kez trafiğe çıkan Bakan Yanık ise bakanlık çevresinde tur attı.