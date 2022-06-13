Togg ve Bilişim Vadisi girişimcilerle yatırımcıları buluşturuyor

Togg ve Bilişim Vadisi'nden yapılan ortak açıklamaya göre, 6 Nisan'da başlayan yoğun eğitim ve mentorluk programını kapsayan Mobilite Hızlandırıcı Programı'nda mezuniyet heyecanı yaşıyor.

Togg'un, Bilişim Vadisi ile hazırladığı, Türkiye'de mobilite ekosisteminin gelişmesine katkı sunmak ve bu alanda faaliyet gösteren, proje geliştiren girişimcilere eğitim ve mentorluk vermek amacıyla başlatılan Mobilite Hızlandırma Programı'na 850'nin üzerinde başvuru geldi.

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Mobilite Çalışma Grubu ve Togg mentorları tarafından 47 girişim programdan kabul aldı. 8 hafta boyunca bu girişimcilere Bilişim Vadisi'nde bulunan AR-GE firmaları tarafından yoğun teknik mentorluk sunuldu.

Öte yandan, uzman isimler tarafından mobiliteden büyük veriye, blokzincirden siber güvenliğe, yapay zekadan oyunlaştırmaya, hafif malzemelerden sürdürülebilirliğe, akıllı şebekelerden enerji çözümlerine pek çok konuda eğitimler verildi.

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Programda ürünlerin teknolojik seviyelerinin artırılmasının yanı sıra girişimlerin operasyonel süreçlerinin de teknoloji hazırlık seviyelerinin artırılmasına odaklanıldı. Ürünlerini test edebilmeleri için uygulama platformlarına erişim imkanı sağlandı. Potansiyel müşterileri ile ilk görüşmeler planlandı ve yatırıma hazır girişimler yatırımcılar ile ön görüşmeler yaptı.

Final gününde ise programı başarıyla tamamlayan 10 girişimci sahne alacak. Girişimler, yatırım fonlarına ve potansiyel müşterilerine girişimlerini tanıtarak yatırım almaya çalışacak.

FOTOĞRAF 11 Şirketten yapılan açıklamaya göre, Togg \"Yeniliğe Yolculuk\" hedefinin çekirdeği olan Gemlik tesisindeki inşaat çalışmalarında planlar doğrultusunda hızla sona yaklaşıyor. Yüzde 97'si tamamlanan gövde binasındaki 208 robot, parçasız denemelerden sonra hücre bazında parçalı denemelere başladı. Bu aşamayı, hücreleri bir araya getirilerek yapılacak deneme üretimleri izleyecek. Bu süreç de tamamlandıktan sonra yılın son çeyreğinde seri üretime hazır hale gelinecek. <br> Togg Gemlik tesisi inşası haziran ayının sonunda tamamlanacakGemlik tesisinde mayıs itibarıyla gövde binasındaki gelişmelerin yanı sıra boya tesisinin yüzde 99'u, montaj tesisinin de yüzde 95'i tamamlandı.<br> 83 bin 935 metre elektrik kablolama yapılan ve 36 bin 770 metre boru hattı döşenen boya tesisinde tanklar su testlerine başladı.<br> Montaj tesisinde ise 99 bin 210 metre elektrik kablolama yapılırken, 58 bin 330 metre boru hattı döşendi.<br> Toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen Togg Gemlik tesisi inşası haziran ayı sonunda tamamlanacak.<br> 2023'ün ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacakTogg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak.<br> Takip eden yıllarda ise C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Sonraki yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.<br><br>Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor. Togg'u üretecek robotlar parçalı denemelere başladı Togg Gemlik tesisinde kurulumu tamamlanan 208 robot, parçasız denemelerden sonra parçalı denemelere de başladı.

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