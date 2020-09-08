TOGG’a rakip geliyor: Öğrenciler yaptı en iyi ödülünü kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz aylarda temeli atılan yerli otomobilfabrikası TOGG, Bursalı öğrencilerin ufkunu genişletti. Bugüne kadar elektronik alanda bir çok yeniliğe imza atan liseli gençler, artık baş başa verdikleri üniversiteli abi ve ablalarıyla kendi arabalarını bile üretebilecekleri hedeflere yelken açtı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl 16’ncısı tertip edilen TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları için Bursa’dan alkışlar eşliğinde uğurlanan Verd-e, yarışmada en iyi görsel tasarım ödülünü aldı.

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LİSE ÖĞRENCİLERİ YARIŞMAYA DAMGA VURDU

TÜBİTAK tarafından uluslararası çapta 16’ncısı düzenlenen alternatif enerjili araç yarışları bin 500 öğrencinin iştirakiyle İzmit Körfez Yarış Pisti’nde gerçekleştirildi. Üç günlük teknik kontrollerin ardından yarışmaya katılmaya hak kazanan Teknoloji Fen Racing Team, ilk defa lise öğrencilerinin yer aldığı takım olarak yarışmaya damgasını vurdu.

İHA Bursa Teknoloji Fen Koleji öğrencileri birincilik kupasını aldı.

ÖĞRENCİLER SUV ARAÇ TASARLADI

Lise ve üniversite öğrencilerinin ortak tasarladığı tasarımıyla göze hoş gelen SUV, 90 kilometre hızla yaklaşık 100 kilometre mesafeyi kat edebiliyor. Şebekeden direk olarak 5 ile 6 saat içerisinde bataryalarını yüzde yüz şarj edebilen otomobil, hızlı şarj teknoloji sayesine ise 1 saat gibi kısa bir sürede de şarj edilebiliyor.

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İHA Bursa Teknoloji Fen Koleji öğrencileri madalyalarını aldı.

Uzun süredir bu proje üzerinde uğraştıklarının belirten Teknoloji Fen Koleji 12. sınıf öğrencisi Emir Hamdemirci, “Hayalimizin gerçeğe dönüştüğünü görmek ve en önemlisi ilk defa katıldığımız yarıştan ödül alarak dönmek bizleri çok mutlu etti. Aracımızın tasarımı salgın sürecine denk geldi fakat vazgeçmeden çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ettik. Bugün burada bir yıllık emeğimizin karşılığını aldık. Önümüzdeki yarış için şimdiden çalışmaya başlayarak yeni ürünümüzü ortaya çıkaracağız. Başarılarımızın devam etmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bize inanarak hayallerimizin gerçeğe dönüşmesi için gereken her türlü desteği sağlayan okulumuz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulvahhap Atış’a çok teşekkür ederiz” dedi.

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İHA Bursa Teknoloji Fen Koleji öğrencilerinin kazandığı birincilik ödülü.

BU BAŞARI HEPİMİZİN

Özel Teknoloji Fen Koleji Yönetim Kurulu Başkanı M. Naci Atış, "Bu ödülü bizim yaklaşık 25 senelik eğitim hayatımızın bir meyvesi olarak görebiliriz. 1995 yılında Bursa’da Kültür Dershaneleri olarak eğitim faaliyetine başladığımızda işin buralara geleceğini ben tahmin ediyordum. 2002 yılında okulculuk faaliyetine başladık. 2016 yılında ise artık bir üst kademeye hem Türkiye’nin hemde dünyanın geleceği olan teknoloji faaliyetlerine el atmamız gerektiğinin farkına vardık. Dolayısıyla 2017’den itibaren de Teknoloji Fen Lisesi olarak hummalı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Bu ödül sadece bizlerin bir kişinin yada iki kişinin değil, çaycımızdan hizmetlimize, bilgi işlemcimizden fotokopicimize, öğretmenlerimizden müdürümüze kadar herkesin emeği ile kazanıldı. Bu başarıyı ben sadece Teknoloji Fen Koleji’nin değil Bursa’nın başarısı olarak Bursalılara armağan etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAF 8 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz aylarda temeli atılan yerli otomobil fabrikası TOGG, Bursalı öğrencilerin ufkunu genişletti. Bugüne kadar elektronik alanda bir çok yeniliğe imza atan liseli gençler, artık baş başa verdikleri üniversiteli abi ve ablalarıyla kendi arabalarını bile üretebilecekleri hedeflere yelken açtı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl 16’ncısı tertip edilen TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları için yola çıkan Verd-e, alkışlar eşliğinde uğurlandı. Lise ve üniversite öğrencilerinin tasarımıyla göze hoş gelen mini arabaları, 90 kilometre hızla yaklaşık 100 kilometre mesafeyi kat edebiliyor. Şebekeden direk olarak 5 ile 6 saat içerisinde bataryalarını yüzde yüz şarj edebilen otomobil, hızlı şarj teknoloji sayesine ise yarım saat gibi kısa bir sürede de şarj edilebiliyor. Uzun süredir bu proje üzerinde uğraştıklarının belirten Teknoloji Fen Koleji 12 sınıf öğrencisi Emirhan Demirci, “Üniversiteli abi ve ablalarımızla birlikte projenin sonuna geldik. Bugün de yola çıkıp yarışa katılacağız. İleride Türkiye’nin yerli otomobil üretiminde yer almayı arzu ediyorum. Ancak bu araç da kendi başına Türkiye’de ikinci bir elektrikli otomobil olarak kabul görür” dedi. Uzun müddettir Uludağ Üniversitesi topluluğu olarak elektrikli araç üretimi için çalışmalar yaptıklarını belirten elektrik elektronek mühendisliği öğrencisi Begüm Hatice Yılmaz, “Liseli arkadaşlarımız böyle bir otomobil üretmek istediler. Bizler de onların hayallerine yardımcı olmak istedik. Gelecekte artık benzinli araç kalmayacak. Dünya elektrikli araca geçecek. Türkiye de otomobil üretimine elektrik olarak başladı. Özellikle TOGG fabrikasının açılması bizim için çok güzel. Yarışmalara katılarak böyle kendimizi Türkiye’yi, Bursa’yı daha ilerilere taşıyabiliriz” diye konuştu. Lise Eğitim Koordinatörü Önder Özdemir, “1-6 Eylül tarihlerinde TOSFED İzmit Körfez Yarış Pistinde gerçekleşecek yarışma için yerli otomobilimiz Verd-e alkışlarla yola çıktı. Biz burada öğrencilerimizi yapmış olduğu projede, 1 değil en az 3 alanda ödül alacağına inanıyoruz. Çocuklar gerçekten ciddi bir emek sarf ettiler. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bilgiyi üretme ve bilgiye rehberlik eden bir okul olarak hayalleri farklı kılan bir okul olduğumuzu bir kez daha kanıtladık” şeklinde gurur duyduğunu dile getirdi. Okul Müdürü Kadir Bircan, “Böyle bir projede öğrencilerin yer alması çok güzel. Okulumuz laboratuvarları, atölyeler ve diğer alanlarıyla bu projeyi yapacak donanıma sahip olması da öğrenciler için bir avantajdı. Bu işin finansman boyutunu okul yönetimi olarak sağladık. Çok güzel bir otomobil ortaya çıktı. Yarışmalardan derece bekliyorum” şeklinde konuştu. Bursa'daki lise öğrencileri 'Verd-e' isimli elektrikli otomobil yaptı: TOGG'dan ilham aldılar Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilen yerli otomobil, gençlere ilham kaynağı oldu. Bursa'da, lise ve üniversite öğrencilerinin ürettiği "Verd-e" adlı elektrikli araç, TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na alkışlar eşliğinde uğurlandı. Tasarımından ekonomik ulaşım imkanına kadar birçok ayrıntı üzerinde titizlikle çalışan öğrenciler, TOGG'dan aldıkları ilhamla ona rakip olmayı hedefliyor. Gençlerin ürettiği mini otomobiller, 90 kilometre hızla yaklaşık 100 kilometre gidebiliyor.

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FOTOĞRAF 11 Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 22 milyar TL'lik öngörülen yatırımla inşa edilecek yerli ve milli otomobil fabrikasının temel atma töreni öncesi bölgedeki hummalı çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bir taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla cumartesi günü atılacak yerli ve milli otomobil fabrikasının temelini atması için çalışmalar devam ederken, bir yandan da fabrikanın kurulacağı alana giden yollarda çalışmalar devam ediyor. Gemlik ilçesi Haralar bölgesinde yapılacak ve doğrudan 4 bin 323 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın temel atma töreni öncesi asfaltlanan Engürücük-Güzelyalı arasında yer alan ve TOGG fabrikasına giden 21 kilometrelik yol asfaltlanırken, Bursa-Gemlik arasında yer alan ve yıl sonuna kadar yapımı tamamlanacak olan Dürdane Köprülü Kavşağı ile hemen ardından başlanacak olan Kurtul Köprülü Kavşağı'ndaki çalışmaları AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin ve Zafer Işık yerinde inceledi. İlk önce Dürdane'de yer alan kavşaktaki çalışmaları inceleyerek bilgi alan milletvekilleri daha sonra cumartesi günü temeli atılacak olan TOGG fabrikasına giden ve asfaltlanan 21 kilometrelik yolda incelemelerde bulundu. Bursa şehrinin çok önemli bir merkez olduğunu ve yeni fabrika ile daha da önemli bir hal alacağını söyleyen Esgin, “Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiyle Türkiye Otomotiv Girişim Grubu tarafından (TOGG) yerli otomobilin Bursa' da üretilmesi hepimiz için bir heyecan oluşturdu. Biz bugün devam eden karayolları yatırımlarımızı, KGM 14'üncü Bölge Müdürümüzle birlikte inceliyoruz ve bu çerçevede projelerimiz devam ediyor. Dürdane Köprülü Kavşağı'na daha önce başlamıştık, yılsonunda bitecek şekilde çalışmalarımızı hızlandırdık. Bunun hemen ardından Dürdane'den sonra İstanbul ve Gemlik yolunda Kurtul'da çok seviyeli bir kavşak yapıyoruz. Bunun da projeleri tamamlandı ve bu projeyi de başlatıyoruz. Engürücük ve Güzelyalı arasında daha önce başlamış olan 21 kilometrelik bir yolumuz var. Yerli otomobilin de bu bölgede yapılmasıyla birlikte bu yol daha da önem arz etti. Bu yolun bir kısmını duble olmak kaydıyla Engürücük Kavşağı'nı da yine çok seviyeli ve mükellef bir şekilde olduğumuz çalışmalarımızı ve projelerimizi tamamladık. Bu anlamda ihale sürecine giriyoruz ve hızlı adımlarla devam edeceğiz. diye konuştu. Gemlik Mudanya arası 10 dakikaya düşecek<br>​<br>​ TOGG fabrikasının Gemlik'e yapılacağı kararının ardından bölgenin daha da önem kazandığını ve yatırımların arttırıldığını söyleyen Esgin, “Geçtiğimiz yıl başlayan Güzelyalı ve Engürücük arasındaki 21 kilometrelik yolu inşallah bu yıl yapacağımız çalışmalar ile birlikte 9'uncu kilometreden 21'inci kilometreye tamamlamış olacağız. Geçtiğimiz aylarda Altıntaş'ta bir viyadüğümüzü tamamlamıştık, şimdi Çamlık mevkinde 2'inci viyadüğümüzü yapıyoruz. Bunun ardından da Altıntaş 2 viyadüğümüzü de yaparak Kurşunlu Çevre Yolunu tamamlayarak bu bölgedeki yolla ilgili çalışmalarımızı sonlandırmış olacağız. Gemlik Mudanya Güzelyalı arası 10 dakikaya düşecek diye konuştu. Yeni fabrika ile Bursa sanayisine de yeni bir motivasyon geleceğini belirten Esgin, “Türkiye'nin yerli otomobili Gemlik'den geliyor, bu bizim için çok önemli bir kıvanç kaynağı. Bursa'nın sanayisine yeni bir motivasyon, istihdama da ekonomiye de Türkiye'ye de çok önemli katkılar sağlayacak olan yeni nesil projeleride içerisinde barındıracak bir projeksiyon. Biz bu anlamda önümüzdeki günlerde temel atma törenimizi gerçekleştirerek Türkiye'nin hayaline, Bursa'nın gelecek vizyonunu ortaya koyacak bu projeyi başlatmış olacağız. Bölgede ve temel atma projesi öncesinde son hazırlıklarımızı yerinde gördük. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızın eşlik edeceği ve yeni Türkiye'nin vizyon projesi olan yerli otomobilin temel atma projesinde buluşacağız. İşte 2023, 2053 ve 2071 olarak sembolize ettiğimiz kutlu yürüyüşümüzün hedeflerini gerçekleştirmek için önemli bir adım atmış olacağız. dedi. TOGG fabrikasına giden ve Bursa-Gemlik arasında yapılacak karayolları yatırımlarını yerinde inceleyen Zafer Işık ise, “Bugün Gemlik ve çevresinde bir takım kavşak ve diğer projeleri incelemiş olduk. Bunlardan biri olan TOGG'u Ankara yoluna bağlayacak Engürücük Kavşağı'nı yerinde inceleme şansımız oldu. Tüm bunların projeleri hazır, kısa süre içerisinde ihaleye çıkarıp hizmete açmış olacağız. Ama şuanda Türkiye'nin yerli ve milli otomobil fabrikasını karayolları ağına bağlayacak noktada buluyoruz. Burada teknik ekiple birlikte çalışma yapıyoruz. Bu yolla birlikte yerli ve milli otomobilin üretileceği Gemlik'de ki fabrikamız karayolu ağına bağlanmış olacak. şeklinde konuştu. Yerli otomobil TOGG yolunda hazırlıklar tamam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cumartesi günü temeli atılacak yerli ve milli otomobil fabrikasının yollarında hummalı çalışmalar devam ediyor. Fabrikanın kurulacağı alana giden yol asfaltlanırken, Bursa-Gemlik arasında kalan Dürdane ve Kurtul'da yapılacak karayolları yatırımlarında AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin ve Zafer Işık incelemelerde bulundu. Mustafa Esgin, “Bölgede ve temel atma projesi öncesinde son hazırlıklarımızı yerinde gördük. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın eşlik edeceği ve yeni Türkiye'nin vizyon projesi olan yerli otomobilin temel atma projesinde buluşacağız." dedi.



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