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Ekonomi

Togg'dan yeni rekor: Son rakam duyuruldu

Milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Ağustos ayında bin 965 adet T10X modelini kullanıcılarla buluşturdu.

16:36 . 1/09/2023 Cuma
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Arşiv

Arşiv

Temmuz ayında 627 adet T10X teslim ettiklerini duyuran Togg, geçtiğimiz haftalarda 1-16 Ağustos arasında 909 araç teslim ettiklerini belirtmişti.

Bugün ise ağustos ayı toplamı özelinde şu açıklama yapıldı.

"Bir ayda geçtik"

Togg'dan yapılan açıklamada
, ''Gördüklerinizden fazlası var demiştik. Ağustos ayında 1.965 adet T10X’i kullanıcılarımızla buluşturarak yeni bir rekora daha imza attık. Böylece teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedini bir ayda geçtik.''
denildi.



#Togg
#T10X
#üretim
#yerli otomobil
2 saat önce
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