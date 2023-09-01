Togg'dan yeni rekor: Son rakam duyuruldu

, ''Gördüklerinizden fazlası var demiştik. Ağustos ayında 1.965 adet T10X’i kullanıcılarımızla buluşturarak yeni bir rekora daha imza attık. Böylece teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedini bir ayda geçtik.''