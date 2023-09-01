Togg'dan yeni rekor: Son rakam duyuruldu

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Temmuz ayında 627 adet T10X teslim ettiklerini duyuran Togg, geçtiğimiz haftalarda 1-16 Ağustos arasında 909 araç teslim ettiklerini belirtmişti.
Bugün ise ağustos ayı toplamı özelinde şu açıklama yapıldı.
"Bir ayda geçtik"
"Bir ayda geçtik"
Togg'dan yapılan açıklamada
, ''Gördüklerinizden fazlası var demiştik. Ağustos ayında 1.965 adet T10X’i kullanıcılarımızla buluşturarak yeni bir rekora daha imza attık. Böylece teslimata başladığımız Mayıs ayından bu yana 3 aylık toplam teslimat adedini bir ayda geçtik.''
denildi.
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2 saat önce