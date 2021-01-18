Ekonomi TOGGun Gemlik tesisinin inşaatı için 1500 kişi istihdam edilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TOGG'un Gemlik tesisinin inşaatı için 1500 kişi istihdam edilecek

Türkiye'nin Otomobili TOGG için fabrika çalışmaları sürerken markadan yapılan açıklamada, Gemlik Tesisi'nin üst yapı inşaatı için Ocak ayında 220, toplamda 1.500 personelin istihdam edileceği duyuruldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tesisin yapılacağı alan.
Tesisin yapılacağı alan.

Yerli otomobili geliştirme çalışmalarını sürdüren Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG),sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Üst yapı çalışmaları başladı

Yapılan paylaşımda "2021 yılına planlarımız doğrultusunda üst yapı çalışmalarına başlayarak girdik. Gemlik Tesisimizde üst yapı inşaatı için Ocak ayında 220, toplamda 1.500 personel istihdam edilecek. Bizi izlemeye devam edin" denildi.



Paylaşılan video içerisinde ise şunlar kaydedildi:

"Gemlik Tesisimizin zemin güçlendirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ana yüklenici firma, 'Yapı Merkezi' ile anlaşma imzalandı. Üst yapı için mobilizasyon alan çalışmaları başlatıldı. Üst yapı için ocak ayında 220 toplamda 1.500 personel istihdam edilecek. Toplamda 1.500 kişilik yatakhane, 350 kişilik yemekhane. Alt yapı çalışmalarına son durum; yapılan kazı 550 bin metreküp, yapısal dolgu 225 bin metreküp, zemin güçlendirme kolonu 30 bin 900 adet. Boya enerji ve gövde binalarının alt yapı çalışmaları tamamlandı. Bizi izlemeye devam edin."

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