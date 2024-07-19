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Ekonomi

TOKİ taksit artışında yüzde 50 indirim

TOKİ konut ödemelerinde TÜFE'ye göre yapılan artış oranları yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşımıza yüzde 50 katkı sağlamış olduk" dedi.

04:00 - 19/07/2024 Cuma
Güncelleme: 04:11 - 19/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konut ödemelerinin Tüketici Fiyat Endeksine (TÜFE) göre hesaplanmasıyla artış oranlarını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirlediklerini söyledi. Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, TOKİ konutlarında oturan ve ödemeleri devam eden yüz binlerce vatandaşı ilgilendiren önemli bir haberinin olduğunu belirtti. Kurum, "Biliyorsunuz, TOKİ aylık taksitlerini memur maaş artışına göre düzenliyorduk. Ama bu kez TÜFE oranını referans aldık. Artış oranını yüzde 49 yerine yüzde 24 olarak belirledik. Böylece taksit ödemelerinde vatandaşımıza yüzde 50 oranında katkı sağlamış olduk. Hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Çevre şehircilikte görev değişimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığında da bazı üst kademe yöneticileri görevden alındı, bu görevlere yeni isimler atandı. Buna göre, görevden alınan Bakan Yardımcıları Vedad Gürgen ile Refik Tuzcuoğlu'nun yerine Ömer Bulut ve Burak Demiralp, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakan Yardımcısı olarak atandı. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne Veli Tunçez, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü ise Hakan Gedikli oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na da Mustafa Levent Sungur atandı.



#TOKİ
#Murat Kurum
#TÜFE
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