Toplam ciro endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 77 artış kaydetti

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 77 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, temmuzda yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 62,7, inşaat ciro endeksi yüzde 116,7, ticaret ciro endeksi yüzde 84,9, hizmet ciro endeksi yüzde 71,6 artış kaydetti.