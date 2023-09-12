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Ekonomi

Toplam ciro endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 77 artış kaydetti

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 77 artış gösterdi.

10:32 . 12/09/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi temmuzda yıllık bazda yüzde 77 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, temmuzda yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 62,7, inşaat ciro endeksi yüzde 116,7, ticaret ciro endeksi yüzde 84,9, hizmet ciro endeksi yüzde 71,6 artış kaydetti.

Aylık değişimler

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 11,2 arttı. Temmuzda sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 9,8, inşaat ciro endeksinde yüzde 11,3, ticaret ciro endeksinde yüzde 12,6 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 9,7 artış görüldü.

Ciro endekslerinin aylık ve yıllık değişimleri (yüzde) şöyle:



#Türkiye İstatistik Kurumu
#Ekonomi
#ciro endeksi
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