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Ekonomi

Toplam işlem hacmi 58,8 milyar lirayı buldu: Borsa günü yükselişle tamamladı

Cumhurbaşkanı Seçimi sonrası piyasalarda rahatlama hakim olurken Borsa İstanbul da bir günü daha yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,49 değer kazanarak günü 4.959,80 puandan tamamlarken, toplam işlem hacmi 58,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Öte yandan analistler de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Analistler, küresel pay piyasalarında, Fed'in para politikasına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

18:49 . 1/06/2023 Perşembe
AA
Borsa İstanbul

Borsa İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,49 değer kazanarak günü 4.959,80 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 58,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,58 ve holding endeksi yüzde 2,39 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,00 ile finansal kiralama, faktoring, tek kaybettiren ise yüzde 0,33 ile sigorta oldu.

Fed'in belirsizlikleri piyasaları zora sokuyor

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Borç limitinin 2025'e kadar askıya alınmasını ve federal harcamaların 2 yıl boyunca sınırlanmasını öngören tasarı dün ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanırken, tasarının pazartesiye kadar Senato'dan geçmesi gerekiyor. Tasarının bugün Demokratların kontrolündeki Senato'dan geçebileceği belirtiliyor.

Yarın tarım dışı istihdam verisinin fiyatlamalar üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktaran analistler, Fed yetkililerinin açıklamalarının da yakından takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 4.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



#BIST
#Piyasalar
#BIST 100 Endeksi
#ABD Merkez Bankası
#Fed
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