Toplam işlem hacmi 58,8 milyar lirayı buldu: Borsa günü yükselişle tamamladı

Antalya'ya bu yıl hava yoluyla gelen turist sayısı 3 milyon 405 bin 458 kişiye ulaştı. Turizmde rekor yılı olan 2019'un aynı döneminde 3 milyon 309 bin 285, 2020'de 512 bin 171, 2021'de ise 747 bin 894 turistin geldiği Antalya'da, sezon hareketli şekilde devam ediyor.