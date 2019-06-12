Ekonomi Torba Yasa Resmi Gazetede yayımladı Cezalar silindi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla torba yasa yürürlüğe girdi

Torba Yasa Resmi Gazete'de yayımladı: Cezalar silindi

Meclis'te görüşülen ve onaylanan Torba Yasa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi. Torba Yasa ile hurda indiriminde tutar 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen panelvan, kamyonet tipindeki araçlara kesilen cezalar da silindi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Yüzbinlerce kişinin merakla beklediği Torba Yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Torba Yasa kapsamında hurda indiriminde terkin edilecek tutar 10 bin liradan 15 bin liraya çıktı. Bununla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen panelvan, kamyonet tipindeki araçlara kesilen cezalar da iptal oldu.

Hurda indirimine ilişkin madde:

"Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten 31/12/2019 tarihine kadar, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 G.T.İ.P. numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi 16 ve daha büyük yaştaki araçların adına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından, ilgili mevzuat gereğince kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde, her bir araç için aynı cins (87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçlardan sadece motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen) yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin 15.000 Türk lirasını aşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kısmı, terkin edilir."

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ CEZALARI İPTAL

Bununla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden kamyonet ve panelvan tipi (Kangoo, Doblo tipi) geçilmesi nedeniyle kesilen cezalar iptal oldu. Cezalara ilişkin açılan davalara yer olmadığına ilişkin karar verilecek ve yargılama giderleri tarafların üzerine bırakılacak, vekalet ücreti talep edilemeyecek. Eğer tebliğ edilen cezalar ödendiyse bugünden itibaren üç ay içinde başvurulması halinde ödemeyi yapan mükellefe iade edilecek.

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Resmi Gazete'de yayımlanan madde şöyle:

"25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5 – 1/1/2019 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 30 uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip giderleri taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmedilmez. Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilir.”

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