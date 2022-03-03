Beş Japon otomobil markasından Rusya adımı: Üretimleri ve sevkiyatları durduruyorlar Japon otomobil firmaları, Rusya kapsamlı üretim operasyonlarını durdurmayı planlıyor. Toyota, Mazda, Nissan, Honda ve Mitsubishi Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi sonrası getirilen yaptırımların etkilerinden kaçınmak için harekete geçti. Toyota ve Honda Rusya'daki üretimlerini durdurup sevkiyatlara ara verdiklerini açıklarken, Mazda, Mitsubishi ve Nissan Rusya ile olan faaliyetlerini askıya almayı planlıyor.

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