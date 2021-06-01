İki otomotiv devi üretimi 14 gün durduruyor!

Japon otomobil üreticileri Toyota Motor Corp ve Honda Motor Co, koronavirüs kilitlenmesi nedeniyle Malezya'daki fabrikalarında üretimi geçici olarak askıya aldı.

Geçen yıl Malezya'da yaklaşık 51 bin araç üreten Toyota'nın Salı gününden itibaren satışları ve üretimi askıya alacağını belirten sözcü, şirketin üretimin ne zaman yeniden başlayacağına karar vermediğini de sözlerine ekledi.

Reuters'ın haberine göre; Toyota'nın kompakt otomobiller üreten yan kuruluşu Daihatsu Motor'un da 1-14 Haziran tarihleri arasında üretimi durduracağı da ifade edildi. Yan kuruluş, 2020 yılında Güneydoğu Asya ülkesinde yaklaşık 220.000 araç üretti.

Bir Honda sözcüsü, otomobil üreticisinin karantina sırasında iki tesisi geçici olarak kapatacağını söyledi. Yılda yaklaşık 100.000 otomobil ve 300.000 motosiklet üreten bu fabrikaların 15 Haziran'dan itibaren üretime devam etmesi bekleniyor.

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