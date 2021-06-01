Ekonomi İki otomotiv devi üretimi 14 gün durduruyor
OTOMOTİV

İki otomotiv devi üretimi 14 gün durduruyor!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Malezya'da tam kapanma kararı alınmasının ardından Japon otomobil üreticileri Toyota ve Honda üretimi geçici olarak durdurma kararı aldı.

Haber Merkezi Reuters
Toyota ve Honda tam kapanma kararı alan Malezyada üretimi geçici olarak durdurdu
Foto/arşiv

Japon otomobil üreticileri Toyota Motor Corp ve Honda Motor Co, koronavirüs kilitlenmesi nedeniyle Malezya'daki fabrikalarında üretimi geçici olarak askıya aldı.

Geçen yıl Malezya'da yaklaşık 51 bin araç üreten Toyota'nın Salı gününden itibaren satışları ve üretimi askıya alacağını belirten sözcü, şirketin üretimin ne zaman yeniden başlayacağına karar vermediğini de sözlerine ekledi.

Reuters'ın haberine göre; Toyota'nın kompakt otomobiller üreten yan kuruluşu Daihatsu Motor'un da 1-14 Haziran tarihleri arasında üretimi durduracağı da ifade edildi. Yan kuruluş, 2020 yılında Güneydoğu Asya ülkesinde yaklaşık 220.000 araç üretti.

Bir Honda sözcüsü, otomobil üreticisinin karantina sırasında iki tesisi geçici olarak kapatacağını söyledi. Yılda yaklaşık 100.000 otomobil ve 300.000 motosiklet üreten bu fabrikaların 15 Haziran'dan itibaren üretime devam etmesi bekleniyor.

Çip krizinin son kurbanı Suzuki oldu: Üretimi durduruyor
EKONOMİ
Çip krizinin son kurbanı Suzuki oldu: Üretimi durduruyor

Ford Otosan Gölcük'teki fabrikasında üretimi iki ay durduracak
EKONOMİ
Ford Otosan Gölcük'teki fabrikasında üretimi iki ay durduracak
Abone Ol Google News
27 il için kritik uyarı!

27 il için kritik uyarı!

​Sıcaklıklar azalıyor kuvvetli yağış bekleniyor.
Kademeli normalleşme temizliği

Kademeli normalleşme temizliği

"Hazırlıklarımıza başladık, müşterilerimizi bekliyoruz."
Büyümeye devam

​Salgın ve saldırılar Türkiye'yi durduramadı.

​Sabahın erken saatlerinde kapılarını açtılar.
Gelen yolcuya<br>aşı ve test şartı

Gelen yolcuya
aşı ve test şartı

​1 Haziran itibariyle yeni kararlar alındı.
30 adrese<br>eş zamanlı baskın

30 adrese
eş zamanlı baskın

​Özel harekat polisleri de destek verdi.

Kargu<br>dünyanın dilinde

Kargu
dünyanın dilinde

​BM'ye göre tarihte bir ilke imza attı.
PKK'nın<br>canlı kalkan oyunu

PKK'nın
canlı kalkan oyunu

Köşeye sıkışan örgüt yeni tezgah peşinde.
İki gün<br>yüz yüze eğitim

İki gün
yüz yüze eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim takvimini açıkladı.
25 maddede<br>görüş birliği

25 maddede
görüş birliği

​Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi.
Maket uçak mercek altında

Maket uçak mercek altında

​Örgütün saldırıları püskürtülürken ele geçirilen araçlar incelenmeye başladı.
Tedbirli açılma

Tedbirli açılma

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Türkiye'nin merakla beklediği adımları açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya açıklaması

'Suriye, uçağımızı Rus füzesi ile düşürdü. Biz bir kez bile sorgulamadık.'
Avrupa’nın en hızlısı Türkiye

Avrupa’nın en hızlısı Türkiye

İlk çeyrekte en hızlı büyüyen üçüncü ülke olduk.
Sınıra sağır edici ses topu

Sınıra sağır edici ses topu

​Avrupa Birliği'nden göçmenlere dijital işkence.
Mahremleri yönetiyordu

Mahremleri yönetiyordu

FETÖ'nün yeğeni yurt dışında yakalanıp Türkiye'ye getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.