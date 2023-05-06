TPAO Genel Müdürü heyecanlandırdı: Yeni müjdeler yakında gelebilir

Türkiye dışa bağımlılıktan kurtulmak için artık yer altı kaynaklarındaki zenginliği de ortaya çıkarıyor. Dört bir tarafta yapılan araştırmalar ile birlikte doğal gaz ve petrol rezervleri ekonomiye kazandırılacak.

Gabar'da petrol keşfi müjdesi

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ın Gabar bölgesinde petrol rezervi bulunduğuna dair müjdeyi vermişti. TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Şırnak’ın Gabar bölgesinde açılan petrol sahasına Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 22 yaşındaki öğretmen Şenay Aybüke Yalçın adının verilmesinin önemli olduğunu söyledi.

"Bundan sonra bölgeyi bereket bekliyor"

Uzun yıllar boyunca Gabar bölgesinin terörle anıldığını belirten Bilgin şöyle dedi: “Bölgenin terörle anıldığı günler artık geride kaldı. Bundan sonra bölgeyi bereket bekliyor. Bundan sonra bölgeyi huzur bekliyor, bölgeyi ekonomi bekliyor, iş bekliyor, aş bekliyor. İnşallah o günleri hep birlikte el ele vererek geride bıraktık. Allah’ın izniyle bundan sonra önümüz huzur ve bereket dönemi”

“Yeni çalışmaların ön hazırlıklarını yapıyoruz, yeni müjdeler gelebilir”

Yeni müjdelerin de yakında gelebileceğinin altını çizen Bilgin, bunun için de yeni çalışmaların ön hazırlıklarını yaptıkları bilgisini paylaştı.

Uzun soluklu çalışmaların sonucunda petrolün bulunduğuna dikkati çeken Bilgin şunları söyledi: “Elbette çalışmalarımız devam ediyor. Bu sahalar ve benzeri jeolojik modelle beraber planladığımız ilave sahalar var. O sahalarda da yeni sahalarda çalışmaların ön hazırlıklarını yapıyoruz. Ama bu çalışmalar akşamdan sabaha ortaya çıkan sonuçlar değildir. Uzun bir arka planı olan çalışmalardır. Aybüke Yalçın sahasında yaptığımız keşifte uzun bir arka plana dayanan çok zorlu saha çalışmalarına dayanan bir süreçtir. O sonuçlarından bir tanesidir”







